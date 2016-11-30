Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ın “Bugün açıklandı, 8.5 milyon vatandaşımız 78 milyar lira müracaat etti devlete olan borcunu ödemek için. Yetmedi, 1 milyon 316 bin vatandaşımız da Çalışma Bakanlığı'na müracaat ederek 34 milyarlık borcunu yeniden yapılandırmak istedi" açıklamasıyla ilgili olarak "Bu kadar borç neden birikti, neden ödenemedi de bu halk yapılandırmaya gitti diye düşünmüyor, yapılan başvuruyu açıklıyor. Vatandaşı ne hale düşürmüşüz? diye hayıflanmıyor, övünüyor" dedi.

Murat Muratoğlu'nun "Ekonomi konuşulurken seviye yerlerde!" başlığıyla yayımlanan (30 Kasım 2016) yazısı şöyle:

Başbakan Yıldırım'ın parti grup toplantısı Beyaz Show tadındaydı. Seyirciler grup halinde nereden geldiklerini söylüyorlar, Başbakan oraya teşekkür edip gurur duyduğunu belirtiyor, seyirciler tezahüratta bulunuyorlardı.

Seviye Beyaz Show'dan, Beyaz Futbol'a kadar düştü. Dinlemeyi bile bilmeyen hatta Başbakan'ın sözünü kesmekten çekinmeyen bir grup fanatik oturtulmuş oraya, sanki maçta çığırıyordu. Çığıran da alkışlanıyor ardından kalabalık ona eşlik ediyordu. Kulak tırmalayan feci bir görüntüydü.

Ekonomi yan yatmış, sanayici, turizmci, çiftçi, esnaf, memur, emekli, Başbakan'ın ağzından önemli bir şey çıkar mı acaba diye beklerken, bağırışlar arasında iktidar grubu toplantı yapıyordu.

Hani sorun yoktu?

İşte bu ortamda Türkiye ekonomisinde herhangi bir sorun yaşanmadığını iddia etti Başbakan… Sorun var dese de fark etmeyecekti zaten… Grup dinlemeye değil eğlenmeye gelmişti. Ne dese alkışladılar. Çıkışta beş kişiye Başbakan ne anlattı diye sorun üçü bilemez biri hatırlamaz! O derece…

Ben hatırlatayım; Doların artışı için; “Vatandaşların desteği ile üstesinden geleceğiz” dedi Başbakan… E hani sorun yoktu? Olmayan sorun için vatandaşın desteğini neden arıyordu? Yalan dolan işler bunlar… Açıklamalar ilginçleşti… Söze; “Bakın kriz diyoruz dalgalanma diyoruz!” diye başladı. Kriz demiyorduk hani? Ne oldu? Artık çuvala sığmıyor galiba!

Her aileden biri devlete borçlu!

Devam etti; “Bugün açıklandı, 8.5 milyon vatandaşımız 78 milyar lira müracaat etti devlete olan borcunu ödemek için. Yetmedi, 1 milyon 316 bin vatandaşımız da Çalışma Bakanlığı'na müracaat ederek 34 milyarlık borcunu yeniden yapılandırmak istedi.”

Başbakan bu yapılandırmayı vatandaşın içinden gelip para vermesi sanıyor herhalde; “Kriz mi al sana para” demiş millet! Öyle diyor Başbakan… Türkiye'deki aile sayısı 21 milyon zaten… Bu hesaba göre ülkedeki her aileden bir kişinin devlete borcu var. Bakın; Banka, çek, senet, eşe dosta olanı saymıyorum. Sadece devlete olan borç oranını söylüyorum. Gurur duyduğu tablo bu Başbakan'ın!

Yapılandırma var, ödeme yok!

Bu kadar borç neden birikti, neden ödenemedi de bu halk yapılandırmaya gitti diye düşünmüyor, yapılan başvuruyu açıklıyor. Vatandaşı ne hale düşürmüşüz? diye hayıflanmıyor, övünüyor!

Biri Başbakan'a hatırlatmalı, ortada böyle bir ödeme yok sadece yapılandırma var. Muhtemelen yapılandırmaların çoğu ödeyemeyecek ve birkaç yıl sonra tekrar af çıkacak. Millet yine alkışlayacak.

Takım tutmak ile partiye oy vermek arasındaki farkı anlayamayan bu kadar çok insanın bulunduğu bir ülke için yine iyi bile gidiyoruz sayılır. Yakışır!