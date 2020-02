EKONOMİ KİTAPLIĞI - FT: Yatırım üzerine yazılmış en iyi on eser arasında

İstanbul, 4 Eylül (DHA) - Martin S. Fridson, Charles Mackay’in kaleme aldığı Olağanüstü Kitlesel Yanılgılar ve Kalabalıkların Çılgınlığı adlı kitabı ile Joseph de la Vega’nın Karışıklığın Karmaşası adlı kitaplarını sadeleştirerek yazdığı, \"Olağanüstü Kitlesel Yanılgılar ve Kalabalıkların Çılgınlığı & Karışıklığın Karmaşası\" kitabı, Ali Perşembe ve Levent Cinemre\'nin çevirisiyle Scala Yayıncılık\'tan yayınlandı.

Kitabın tanıtım yazısında, farklı yayın organları ve kişilerden şu değerlendirmelere yer verildi:

Financial Times: Yatırım üzerine yazılmış en iyi on eser arasında

\"Bu kitap ticari hileler ve kitle davranışlarının finansal piyasalarüzerindeki kimi zaman neşelendiren, kimi zaman kahreden etkisinikeşfetmek için, iki ebedi yatırım klasiğini birbiriyle ilişkilendirmektedir. Olağanüstü Kitlesel Yanılgılar ve Kalabalıkların Çılgınlığı & Karışıklığın Karmaşası, bizi 1834\'deki Lale Çılgınlığı\'ndan lalelerin altından daha yüksek fiyata alınıpsatıldığı dönem– alıp, 1720\'deki South Sea “balonu”na ve ötesine götürüyor. Menkul kıymet uzmanı Martin S. Fridson, ilginç, eğlendirici ve kesinlikle entrikacı bir geçmişe yapacağınız yolculukta, size rehberlik ediyor.\"

Martin S. Fridson\'ın sunuş yazısından:

\"Piyasa insanı şaşırtmaktan ve elindeki avucundakini almaktan aslavazgeçmez. Bu iki saygın eser, menkul kıymetler piyasası üzerineyazılmış en değerli kitaplar listesinin vazgeçilmezleri arasında yeralmaya, yatırımcılar da onlara inanmaya devam etmektedir.\"

CNBC / Ron Insana:

\"Kitle psikolojisi ve dolayısıyla finansal piyasalar üzerine yazılmışen önemli kitap. Piyasaları öğrenmek isteyenler ve insandavranışlarının uç boyutlarıyla ilgilenen herkes, bu kitabı mutlakaokumalı!\"

The Seattle Times / Greg Heberlein:

\"\'Olağanüstü\' ile \'Çılgınlık\'ı birbiriyle ilişkilendirmenin sonucundaortaya, olağanüstü bir çılgınlık çıkmamış. Tam tersine kitap, kalabalığı takip etmenin tehlikerini çağdaş yatırımcının zihnine büyükbir açıklıkla yerleştiriyor.\"

\"İnsani Finans Serisi\"nin birinci kitabı

Kitabın yayınlanmasını destekleyen GPAS İstanbul\'un Yürütme Kurulu Başkanı Kamil Kılıç sunuş yazısında, \"Charles Mackay’in kaleme aldığı Olağanüstü Kitlesel Yanılgılar ve Kalabalıkların Çılgınlığı adlı kitabı ile Joseph de la Vega’nın Karışıklığın Karmaşası adlı eserini sadeleştirerek özetleyen Martin S. Fridson’un bu çalışmasını okuduğumda GPAS Istanbul’un İnsani Finans Serisi’nin ilk kitabı olarak siz değerli kitapseverler ile buluşturmaya karar verdik\" dedi ve ekledi:

\"\'Ekonomik çılgınlığın kutsanmış kitabı\' olarak tanımlanan bu iki eser de, Financial Times’ın seçtiği en iyi 20 yatırım kitabı arasında ilk iki sırayı alıyor.

\"Her iki kitap da, borsanın yeni filizlendiği bütün ekonomilerin, bir ölçüde yaşamaktan kaçamayacağı deneyler konusunda bizi aydınlatıyor; paradan para kazanmanın, insani hiçe sayan, parayı kazanmak için ticari hileler ve kitle davranışlarının zararlarını gözler önüne seriyor.

\"Birlikte kazanmanın, birlikte refaha kavuşmanın sanıldığı kadar zor olmadığının anlaşılması adına insanı her şeyin üstünde tutan sistemlerin önemini vurgulayan bu eser, bireyin ve toplumun mutluluğunu beklentilerini gözeten insani değerler ile farklılaşan insani finans sisteminin gerekliliğini, işin özünü ifade eden temel noktaları anlaşılır şekilde ortaya koyuyor.\" (Fotoğraflı)