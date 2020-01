İş dünyası, yolsuzluk ve rüşvet operasyonun neden olduğu yükselen kurun etkisiyle yeni yıl için beklentileri değerlendirdi. Şu ana kadar "Bunların olabileceğini tahmin etmiştim" diyen tek bir patron yok. Ancak yine de işdünyası 2014 beklentileri konusunda ikiye bölünmüş durumunda. Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar "2014'te en büyük riski siyasal istikrar olarak görüyorum" dedi. Diğer yandan, NG Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nafi Güral ise, "Ne vartalar ne muhtıralar gördük biz. Enflasyonlar, devalüasyonlar, cumhurbaşkanı krizleri gördük. 2014'ü çok iyi geçireceğiz" dedi.

Ayşegül Akyarlı Güven'in The Wall Street Journal Türkiye'de yer alan haberine göre, The Wall Street Journal'a konuşan iş dünyası temsilcilerinin 2014 yılı konusundaki plan ve beklentileri şöyle;

Ali Kibar- Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı

"2013 yılında genel olarak yatırımlarla geçen bir yıldı. Onlar devreye girdi. Hareketlilik yaşadık. Daha iyi sonuçlar olabilirdi. Ama en son geçtiğimiz günlerde yaşananlarla ani sıccak para ve siyasi ortam konusundaki gelişmeler kaynaklı ufak bir değişim oldu. 2013te otomotiv, otomotiv yan sanayi alanında kapasite artışı yaşandı. Çelik üzerine bir yatırım devreye alındı. Alimünyum ve galveniz üzerine bir tesis yatırımımız oldu. Bunlar devreye alındı ancak istihdam 2014'e sarktı. 2014'te grup olarak Hyundai dahil 7 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. 2014'te en büyük riski siyasal istikrar olarak görüyorum. İhracata yönelik yatırımlarla bu riskin etkisi giderilmiş oluyor. Bizim de ihracata hizmet eden bir yapımız var. Ancak iç pazardaki tüketime yönelik projeksiyonlarımızda bir yavaşlama olabilir."

Melih Çelet - Desa Yönetim Kurulu Başkanı

Biz saat 5'te bir toplantı yapacağız çalışanlarımızla. Şu an oturdum. Onlara nasıl bir mesaj vereyim die düşünüyorum. 10 gündür yaşanan bu olay beklenmiyordu Türkiye ayrıştı. Biz de 2014 yılında bundan kötü olmasın diye uğraşacağız. Çok büyük bir büyüme beklemiyoruz ama finansallar ve maliyetler değişecek. Sağduyu hakim olursa kazasız belasız çıkarız diye düşünüyoruz. Enflasyon oranında kendimizi koruyabilirsek bizim için yeterli. Böyle çok yatırım hedeflemiyoruz. Organize perakendede büyüyorduk. Arz arttıkça devam ettik. 2014 için şu günden imzalanmış 5-6 yatırım dışında bir hedefimiz yok. Daha kâr odaklı işlerle devam edeceğiz. 10 gündür beklemediğimiz şeyler yaşıyoruz. Kimse öngörmedi. "Öngördüm" diyen kahin olsun. 10 güne birçok şey değişti. Marta kadar bu devam eder. Bu çalışanlara 2 bin sahip kaldıkça onlarla olalım istiyorum. Ben Desa'nın kredi kullanımlarını herşeyi 5 yılla orta vadeli organize etmişttim. 2013 mart-nisan aylarında kredi kullanımlarımızı bu şekilde değiştirmiştik. Kısa vadeli bırakmadık borçları. Sektörün en yüksek ihracatını yapıyoruz. Döviz riski taşımıyoruz."

Nafi Güral (NG Grubu Yönetim Kurulu Başkanı)

"Biz 2013'ü çok iyi geçirdik. 2014'ü de çok iyi geçireceğiz. Bu sıkıntılar geçici. Hepsi geçer. Ne vartalar ne muhtıralar gördük biz. Enflasyonlar, devalüasyonlar, Cumhurbaşkanı krizleri gördük. 2014'ü çok iyi geçireceğiz. 2013'ten başlamış yatırımlarımız devam ediyor. 2014'te turizm yatırımları yapacağız. Biz herşeyi ona göre planlıyoruz. Bugün için 500'ü üniversite mezunu 3960 kişi çalıştıyoruz. Bunu 2014'te 4.500-5 bin aralığına çıkacağız. Plan revize etmiyoruz. Yüzde 14 büyüme hedefliyoruz. Geçen sene de yüzde 14 hedefledik. Bu hedefi aştık. İç talep ve ihracatta dengeli büyüyeceğiz. Evet Dolar-Euro yükseldi ama bir zamanlar düşük diye bağırıyorlardı. Şimdi yüksek diye bağırıyorlar. Kurun olması lazım gelen seviyelerdi bunlar"

Turgut Toplusoy (Roman Yönetim Kurulu Başkanı)

2013 güzel geçti. 2014'ün de tahmin edildiği gibi kötü geçeceğine inanmıyorum. Dinamik bir ülke bunları aşar.

Sedef Orman (Derimod Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

2013 yılı beklediğimiz gibi geçti. 2014 yılı için de kurdan ve genel belirsizlikten çekinmiyoruz. Umutluyuz, ama tedbirliyiz.

Abdulkadir Konukoğlu (Sanko Yönetim Kurulu Başkanı)

Büyük demokratik ülkelerde böyle sosyal ya da siyasi sorunlar olabilir. Bu bir fırtnadır. Yelkeni yırtmadan devam etmemiz lazım.

