Ekonomi gazetecisi cimriliği öğretip milyoner oldu

İngiltere’nin ‘en cimri adamı’ lakabı takılan Martin Lewis, 100 sterline kurduğu internet sitesini 87 milyon sterline satmayı başardı

Ekonomi gazetecisi ve televizyon yorumcusu Martin Lewis (40), dokuz yıl önce “Money Saving Expert” (Para Biriktirme Uzmanı) isimli bir internet sitesi açtı. 100 sterline kurduğu (285 TL) Burada akıllı yatırım ve birikim üzerine haberlere yer veren Lewis, yıllar içinde sitesine 7 milyon abone kazandırdı. Yaptığı yorumlar ve tutumluluğuyla magazinsel bir ekran yüzü haline gelen Lewis, sitesini ülkenin en eski ve büyük fiyat karşılaştırma sitesi MoneySupermarket.com’a 87 milyon sterline (248 milyon TL) sattı. Lewis, başarısını kendisine “ülkenin en cimri adamı” lakabının takılmasına neden olan bakış açısına borçlu olduğunu söylüyor.

Zira, yaptığı önerileri hayatında da bizzat uygulayarak kullanıcılarının güvenini kazanan Lewis, şu an evli olduğu eşini de aynı şekilde kendine aşık etti. Lewis, İngiltere ekranlarının ünlü hava durumu sunucusu eşi Lara Lewington’ın (33) gözüne alışveriş sırasında yaptığı sıkı pazarlıkla girdi. Avize alışverişi sırasında ampulleri kendine hediye ettirdiğini itiraf eden Lewis, ayrıca indirim kuponu geçmeyen restoranlarda da yemeğe çıkmıyor. Cimri olduğu söylentileri için Lewis, para harcamaya karşı olmadığını belirterek “Derdim değerlerle. Bir şeyin değerli olmasından hoşlanıyorum. Eli sıkı değilim” diyerek yanıt veriyor.