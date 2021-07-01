Ekonomi Gazetecileri Derneği Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından verilen 13. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. EGD Başkanı Celal Toprak, 800 üyenin bir yıl içinde yaptığı kendi haberleriyle başvurduğunu söyledi. Jürinin haber seçiminde çok titiz davrandığını ve uzun süren değerlendirmelerin yaşandığını dile getiren Toprak, şu değerlendirmelerde bulundu:

“O ödüller analarının ak sütü gibi onlara helal olsun anlamında verilen ödüller. Medyadaki gelişmelerde ödül alacak haberlerin olmasını da çok önemsiyoruz. Hepimiz biliyoruz, yabancısı değiliz, birtakım erozyonlar yaşıyoruz. Ödül alacak haberlerin sayısının çok olması fazlasıyla önemli. Bu yıl ödül vermekte çok zorlandık. Çok fazla değerli haber vardı.”

13. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri Bir yıl içerisinde yapılan haberlerin değerlendirildiği organizasyonda, dallara göre ödül kazananların isimleri, kurumları ve ödüle layık görüldüğü haber başlıkları şu şekilde:

Ekonomi Haberi (Yazılı Basın) – Kerim Ülker – Dünya (Suudi Arabistan’da Türk Malına Ambargo)

Sinan Sayrugaç Anısına Ekonomi Haberi (İnternet) – Çiğdem Subaşı - Dunya.com (Hisar’ın Patronu: Fabrikayı Borçlara Karşılık Bankaya Bıraktık)

Söyleşi Röportaj (Yazılı Basın) – Nilgün Çavdar - Inbusiness (Dünyayı Kurtaracak Türk)

Köşe Yazarı – İbrahim Kahveci – Karar, Yaşar Süngü – Yeni Şafak

Ekonomi Programı (Televizyon) – Berfu Güven – Ntv Çarşı Pazar

Ekonomi Programı (Radyo) – Seyfi Akil – Radyo Gedik – Cüneyt Dirican – St Endüstri Radyo

Yılın Araştırma Haberi (Yazılı Basın) – Betül Alakent – Sabah – (Türkiye’yi Tek Geçeriz)

Yerel Basın Ödülü (Yazılı Basın) – Nadide Büşra Kaynak – Refleks (Tekrar Kullanıma Evet Tek Kullanımlığa Hayır), Leyla Özekşi Polat - Gaziantep 27 (Ödüllü Zeytinyağcı Kral Çıplak Dedi)

Jüri Teşvik Ödülü – Merve Yılmaz – Para Dergisi (Yeni Umudumuz Kozalak)

Jüri Özel Ödülü – Sibel Atik – Ekonomist (İş Dünyası Yeşil Vergilere Hazırlanıyor)

Nezih Demirkent Özel Ödülü – Faruk Türkoğlu Namık Ahıska Özel Ödülü – Hülya Çaylak Yaylı – Posta (Gündelikçi Kadınların Derdi Büyük)

Bülent Yardımcı Özel Ödülü – Gamze Bal - Cumhhuriyet (Tarım 65 Yaş’a Takıldı)

Esen Salihoğlu Özel Ödülü – Emre Eser – Hürriyet (Karaköy’de Bot Pazarlığı)

Barış Bektaş Özel Ödülü – Özgül Öztürk – Akşam (Pandemide Sahte Psikolog Patlaması)