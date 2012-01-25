Ekonomi forumu Davos'ta kiraları uçurdu

T24- Dünya Ekonomik Forumu'na ev sahipliği yapan Davos bir yandan gelecek konukları ağırlama, diğer yandan da 1968 yılından beri düşen en yoğun kar yağışıyla mücadele etme telaşı içinde.







Deutsche Welle'nin haberine göre, son hazırlıkların tamamlandığı Davos'taki konferans merkezinin az ilerisinde hummalı bir çalışma göze çarpıyor. Bir kar küreme makinesi biriken karları temizlemek için caddede sürekli volta atıyor. Davos'ta haftalardır yağan karın kesilmeye sanki hiç niyeti yok. Burada 29 Ocak'a kadar sürecek olan Dünya Ekonomik Forumu'na bu yıl yaklaşık 3 bin kişi katılacak.

13 bin kişinin yaşadığı Davos'ta olağanüstü durum ilan edildi. Güvenlik güçleri birçok caddeyi ulaşıma kapattı. Otobüslerin güzergahları değiştirildi. Bir elektrikçi bulmanın şu an için imkansız olduğunu belirten Hansruedi Bertschinger, forum bitene kadar hayatın adeta durduğunu kaydediyor.



Ancak 55 yaşındaki Bertschinger'in işleri bu sıralar oldukça yolunda. Bertschinger forum için Davos'a gelen ziyaretçilere ev kiralıyor. Forum süresince kiralar üç hatta dört katına ulaşmış durumda. Sade bir şekilde döşenmiş bir oda bir salon evlerin kirası 7 bin İsviçre Frangı yani 5 bin 400 euro civarında. Üstelik bu şu an için oldukça uygun bir fiyat. Zira bazı köşklerin haftalık kirası 100 bin İsviçre Frangı yani 77 bin euroya kadar tırmandı. Evler şu sıralarda en az beş günlüğüne kiraya veriliyor. Otel odası bulmak zaten imkansız. Zira odalar bundan aylar önceden ayırtılmıştı.





Büyük değişim - Yeni model oluşturmak





Forumun bu yılki ana teması "Büyük değişim - Yeni model oluşturmak". Dünya Ekonomik Forumunun kurucusu ve başkanı Klaus Schwab, dünya ekonomisini tehdit eden gelişmeler ve borç krizi nedeniyle küresel sürmenaj yaşandığına dikkat çekiyor. Zirvede ayrıca ağır Anglosakson etkisindeki kapitalizme alternatif üretilmeye çalışılması hedefleniyor. Wall Street'de başlayan "İşgal et" hareketi de halihazırdaki sisteme tepkilerini göstermek amacıyla Davos'ta, Eskimo evlerinden oluşan bir köy inşa edecek.



Almanya Başbakanı Angela Merkel'in zirvenin açılışında yapacağı konuşma birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. Borç krizine rağmen Alman ekonomisi çok iyi bir noktada. Diğer birçok Avrupa ülkesi ise uçurumun eşiğinde. Yine de Almanya modelinin diğer ülkelerde de işe yarayabileceği fikrine her ekonomi uzmanı katılmıyor.



Davos’un bu yılki gündemi oldukça kabarık. Ancak dünyanın ekonomik sorunlarına çözüm bulmaya çalışacak ziyaretçilerin öncelikle Davos’a ulaşabilmesi gerekli. Yani dünyanın geleceği şu anda kar küreme makinelerini sürenlerin gayretine kalmışa benziyor.