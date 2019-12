Ekonomi etek boyunu etkilemez

Ekonomi, etek boylarını etkilemez

İstanbul Moda Enstitüsü'nün bu hafta önemli bir konuğu vardı. London College of Fashion (Londra Moda Koleji) eğitmenlerinden Eleanor Warrington, iki gün boyunca Trend Avcılığı ve Trend Tahmin Prensipleri dersleri verdi. Warrington'dan, 1990'larda hayatımıza giren 'coolhunting' veya bizim bildiğimiz tabirle trend avcılığını ve moda alanında öngördüğü trendleri dinledik.- Markaların yeni ürün geliştirmeleri ve pazarlama stratejilerine yarayan bir kavram. Özellikle ABD'de çok büyük bir sektör.- Sosyal, ekonomik ve politik gidişata bakar, analiz eder. Seyahat eder, müzeler ve mağazalar gezer. Yeni olan her şeyle ilgilenir. Avcı köpekleri gibidir.- Araştırmayı çok sevmeleri lazım. Gözlerinin iyi olması da önemli. Bir şeyi fark edecek gözü yoksa, olmaz. Bazı insanlar yeniyi ve farklıyı anında ayırt eder. Bazıları ise göremez. Bu konuda hep Prada örneğini veririm. Miuccia Prada çok yenilikçi ve yaratıcı biri. Ne zaman yeni bir koleksiyon çıkarsa, birçok kişinin ilk yorumu "Ne acayip, ne çirkin şeyler bunlar," olur. İkinci seferde merakları artar, üçüncü görüşlerinde ise istemeye başlarlar. Trend avcıları ise koleksiyonu gördükleri anda detayların, işçiliğin, kumaşın ve esprinin farkına varırlar. Mesela bu ilkbahar-yaz koleksiyonu için kırışık kumaşlar kullandı. Çok rahat kullanımlı bu kumaşların moda olacağına emin olabilirsiniz.- Her iki şekilde de olabiliyor. John Galliano mesela zamanında striptiz kulüplerinden kauçuklar, dilencilerden de grunge görünümünü almıştı. Ama ünlü markaların benzerlerini mağazalarına koyup sokağa taşıyan zincirler de var.- Bu genellemeler, kurgulanmış şeyler. İnsanlar akademik prensipleri modaya uydurmaya bayılır. Ama moda daha görsel, daha içten gelen bir alandır bence.- "Canlı renklerle moralleri düzeltelim," diyenler olduğu gibi, "Ekonomi kötü, daha mütevazı giyinelim," diyenler de olacak.- İnsanların satın alma alışkanlıkları değişebilir. Hızlı ve ucuz moda devam edecek. Ama duyarlı tüketiciler, daha az satın alacak. Hoş tasarımlı, iyi işçiliği olan ve güzel kumaşların kullanıldığı kaliteli ürünlere dönüş yaşanacak. Çok pahalı olmayan ama kaliteli ürünler yapan ve uzun zamandır ortada olmayan orta kademedeki pazar da geri gelecek.- Birçok insan lüks markalar almaya devam edecek ama çok daha üst segmentte bir lüks oluşacak. Özellikle kalite anlamında konuşuyorum; güçlü tasarımlar, yaratıcılık, işçilik ve el sanatları öne çıkacak. Yok olmakta olan el sanatları ve zanaatların önem kazanacağını düşünüyorum. Yeni kuşakların bir an önce eğitilmeye başlanması gerek