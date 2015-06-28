'Ekonomi erken seçimi atlatır'

Türkiye Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği’nin Köln’de düzenlediği iftara katılmak üzere geldiği Almanya’da Deutsche Welle Türkçe’nin sorularını yanıtladı.

Bakan Ankara’nın bir numaralı gündemi olan olası koalisyon seçenekleri konusunda Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) olarak kırmızı çizgilerinin bulunmadığını belirterek, muhalefet partilerinin de seçimden hemen sonra yaptıkları açıklamalarını yumuşattıklarını söyledi. Şu anda resmi olarak koalisyon görüşmelerine başlanmadığını vurgulayan Bakan Zeybekçi şöyle konuştu:

“Karşılıklı mesajlardan anladığımız kadarıyla 7 Haziran akşamı Türkiye'de siyasi partilerin verdiği mesajlar farklı, 8 Haziran'da farklı, 10 Haziran'da farklı. Bugüne kadar geldiğimizde de daha farklı hale geldi. İlk andan itibaren AK Parti olarak bizim Sayın Başbakanımız, Genel Başkanımızın mesajları net oldu. Kimseye karşı ön şartımız yok. Tüm siyasi partilere kapımız açık. Bizim bunları söylerken diğer siyasi partilerin de farklı söylemleri vardı. Memnuniyetle görüyoruz ki gerek CHP gerekse MHP daha farklı söylemler içine girdi.“

HDP çekincesi

Koalisyon olasılıkları arasında geçen AKP’siz bir hükümet formülünü de değerlendiren Bakan Zeybekçi, seçmenin kendilerini hükümette görmek istediğini belirtti. "Bizim için referans olan şu. Millet bize dedi ki yüzde 41 oy vererek AK partiye ülkeyi, devleti yönetme görevini sana veriyorum ama biriyle uzlaşman lazım“ diye konuşan Zeybekçi uzlaşılacak partiler olarak CHP ve MHP’yi işaret etti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi CHP ve MHP olasılıklarına sıcak bakarken, HDP konusunda çekinceleri olduğunu dile getirerek, “Bugün Türkiye partisi olduğunu iddia eden HDP'nin bugüne kadar duyamadığımız bütün milletin beklediği, terör örgütünün silahlarını bırakması ve o bölgede terör tehdidinin ortadan kalkmasını öncelikli olarak görmemiz gerekiyor. Bundan sonra biz siyaseten onu Türkiye partisi olarak kabul ederek hükumetle ilgili kombinasyonlarda belki ihtimal dahilinde tutulabilir diye düşünüyoruz ama şu anda öyle bir ihtimal görmüyorum“ diye konuştu.

"Ekonomi erken seçimi atlatır"

Koalisyon görüşmelerinden bir sonuç çıkmaması durumunda erken seçimin kaçınılmaz olacağını ifadede eden Bakan Türkiye ekonomisinin yeni bir seçimi olumsuz etkilenmeden atlatabileceğini söyledi. Zeybekçi, “Seçim öncesinde gerek ekonomik dengeleri, gerek bütçe standartlarını bozan adımlarımız olmadı. Onun için Türkiye ekonomisinin bu sağlamlığı ve büyüklüğü bir seçim, iki seçim daha yapar. Ekonominin bundan çok şiddetli şekilde etkileneceğini zannetmiyorum“ dedi.

Sözlerine “Dünyadaki hiç bir ekonomi seçimi sevmez“ diye devam eden Zeybekçi şunları söyledi:

“Bir yılda üç defa seçim yaptığınız zaman tabii ki piyasalar bundan biraz rahatsız olurlar. Ben 7 Haziran seçimlerinin başarılı bir hükümet kurmakla sonuçlanacağına inanıyorum. Millet bunu böyle söyledi. Milletin dediğine rağmen hükümet kurmayı başaramadan millete tekrar seçim için gidildiğinde milletin bu sefer kararı çok daha farklı olur. Erken seçim istenmez, böyle bir şey istemiyoruz ama olursa ekonominin bundan üst düzeyde bir zarar göreceğini zannetmiyorum.“

Yabancı sermayede gerileme

Bakan Zeybekçi seçimlerden sonra AKP’nin mutlak çoğunluğunu kaybetmesi nedeniyle yabancı sermaye girişinde gerileme kaydedildiğini belirterek, “2014 yılına göre dış yabancı sermaye girişinde, doğrudan yatırımda yüzde 10 civarında ekside olduğunu görüyoruz. Geçen sene 13 milyar dolar seviyesinde olan ihracat, doğrudan yabancı sermaye girişinin bu sene, eğer bugünkü gibi giderse 11 milyar dolar civarında olacağını öngörüyoruz.„

Ancak Zeybekçi AB ile Gümrük Birliği mevzuatının güncellenmesi durumunda bu yılın ikinci yarısından itibaren dış ticaret hacminde canlanma meydana geleceğini belirtti.