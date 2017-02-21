Ekonomi dünyasından Schulz'a tepki

Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin başbakan adayı Martin Schulz'un sosyal güvenlik sistemindeki değişiklik önerileri ve bu konuyu seçim kampanyasına taşıma planı işverenler ve ekonomi uzmanlarının eleştirisine neden oldu. Alman İşverenler Konfederasyonu'nun yazılı açıklamasında, "önerilerin ekonomik veriler ve yasalar dikkate alınmadan hazırlandığının anlaşıldığı" savunuldu. İşverenler, işsizlikten hemen sonra ödenen yüksek işsizlik yardımının iş bulmayı zorlaştıracağını kaydetti.

Martin Schulz'a yöneltilen eleştiriler arasında süreli istihdam rakamlarını abartması da bulunuyor. İşverenler konfederasyonunun açıklamasında, 25 ile 35 arası yaş grubundaki faal nüfusun sadece yüzde 12'sinin süreli iş sözleşmesiyle istihdam edildiği belirtildi. Schulz bir gazeteye verdiği demeçte Almanların yüzde 40'ının süreli sözleşmeyle çalıştırıldığına işaret etmişti.

Schulz, tartışmalara yol açan planı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Gerhard Schröder'in başbakanlık döneminde sosyal güvenlik sistemine ilişkin yasalaştırılan 2010 Ajandası'nı değiştireceklerini belirtmiş ve "Onlarca yıl ağır işlerde çalışıp aidatlarını ödedikten sonra ellerinde olmayan nedenlerden ötürü sıkıntıya düşen insanların korunmaya ve desteklenmeye hakkı vardır” demişti. Schulz bir gazeteye yaptığı açıklamada da istihdam ve sosyal güvenlik reformunun kısmen başarılı olduğunu, eksik yanlarına ise geriye dönük tartışmalarla değil günümüzün şartlarına uygun yanıtlarla çare bulmak gerektiğini söyledi.

Ekonomistler: İstihdam kurallarının değişmesi sakıncalı

Ekonomi uzmanları da reformların sulandırılmaması uyarısında bulundu. Federal hükümetin Danışmanlar Kurulu Başkanı Christtoph Schmidt, Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte, "Seçim havasına giren politikacıların önce Alman istihdam piyasasının son yıllardaki istikrarını neye borçlu olduğuna bakmaları gerekir" dedi. Schmidt, 2010 Ajandası'nın işsizliğin azalıp istihdamın artmasına önemli katkıda bulunduğunu söyledi.

Ekonomik araştırma enstitüsü ifo'nun başkanı Clemens Fuest ve özel sektöre bağlı ekonomik araştırma enstitüsünün direktörü Michael Hüther de reformların geri alınmasının istihdam ve ekonomik büyüme açısından sakıncalı olacağını, "işsizlik yardımı ödeme süresinin uzatılmasının işsizleri yeniden çalışma hayatına kazandırmayıp, onları nafakaya bağlamak anlamına geleceğini" dile getirdi.

Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin muhafazakâr kanadı ise başbakan adayı Schulz'a destek verdi. Grubun sözcüsü Johannes Kahrs bir gazeteye açıklama yaparak "2010 Ajandası'nın hatalı gelişmelere ve suistimale yol açan kısımlarının tamire muhtaç olduğunu" belirtti.

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DW/dpa/AG/HS