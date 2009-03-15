DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, "Erdoğan ve Baykal'ın üslup dışı konuşmaları nedeniyle, ana haber programları artık sakıncalı programlar haline dönüştü" dedi.



Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi ve beldelerindeki seçim çalışmalarının ardından seçim otobüsüyle Eceabat'a gelen Sezer'i, DSP Eceabat İlçe Başkanı Muharrem Tezer, DSP Eceabat belediye başkan adayı Semih Coşkun İdin ile partililer karşıladı.



Zeki Sezer, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'de ekonomik şartların iyiye gitmediğini öne sürdü. Sezer, "Başbakana göre ekonomi iyiye gidiyormuş, Türkiye büyüyormuş, her geçen gün refah artıyormuş. Ben de diyorum ki 'atma Recep atma', din kardeşim eğer gerçekten ekonomi büyüyorsa, gelişiyorsa niye millet fakirleşiyor? Niye işsizlik her geçen gün artıyor, niye çiftçi, esnaf, emekli belini doğrultamıyor?" ifadesini kullandı.



Zeki Sezer, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın "kayıkçı kavgası"nı sürdürdüğünü de iddia ederek, "Çocuklarımızın ahlakını bozacak derecede siyasette üslup bozuldu. Erdoğan ve Baykal'ın üslup dışı konuşmaları nedeniyle, ana haber programları artık sakıncalı programlar haline dönüştü" dedi.



Seçimlerin, "Başbakan Erdoğan'a dur", "Baykal'a da yetki vermeme" zamanı olduğunu iddia eden Sezer, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Çanakkale'deyiz, Eceabat'tayız. 1915 yılında 7 düvel üzerimize geldi. Biz onlara boyun eğdik mi ki, senin tehdidine boyun eğeceğiz? 1974'te Kıbrıs'ta soydaşlarımız soykırıma uğratılırken, yine dünyanın önemli tehdidine boyun eğdik mi ki, şimdi senin tehditlerine bu millet boyun eğecek?"



Ekonomi büyüse işsizlik artmaz



DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, "Ekonomi gerçekten büyüyor olsa milletin durumu iyileşir" dedi.



Sezer, DSP'nin Çanakkale Belediye Başkan adayı Erol Sazcı ve partililerle geldiği Belediye Sosyal Tesisleri'nde halka seslendi.



Türkiye'nin 45 milyar dolar cari açığı, 550 milyar dolar borcu bulunduğunu belirten Sezer, "Borç alan, emir alır. Tümüyle ekonomide dışa bağımlı hale geldiğimize göre, siyasal bağımsızlığımız da tehdit altında" diye konuştu.



Türkiye'de kriz yaşandığını, ekonomik sıkıntıların bulunduğunu ifade eden Sezer, şöyle devam etti:



"Krizi görmeyen bir Hükümet, bir Başbakan var. Krizi görmüyorlar ama kendi durumları çok iyi. Görmemeleri doğal. Başbakan 'ekonomi büyüyor' diyor, aslında büyümüyor. İthalata dayalı, dışa bağımlı ekonomi büyüyormuş gibi sanal bir büyümeyi ortaya koyuyor. Eğer ekonomi gerçekten büyüyor olsa, milletin durumu iyileşir, işsizlik artmaz, çiftçi 6 yıl önceki fiyatlara ürününü satamaz hale gelmez."



Sözlerini, "Ekonomideki bu kötü gidişi lafla yok saymaya çalışan Başbakanın karşısında gölge oyununu birlikte oynadığı Baykal var" diye sürdüren Sezer, "Baykal, milletin önüne engel olmaya devam ediyor. Yıllardır oturmuş oraya solun da milletin de önünü tıkamaya devam ediyor. Öyleyse Baykal'dan da Erdoğan'dan da Türkiye'yi kurtarmanın zamanı" diye konuştu.



(AA)