Ekonomi Bakanlığı'ndan kaju, badem ve ceviz ithalatına yeni gözetim uygulaması

ANKARA (DHA) - EKONOMİ Bakanlığı tarafından kaju, badem ve ceviz ithalatına yeni gözetim uygulamasına ilişkin yapılan açıklamada, \"Söz konusu düzenlemeyle kabuklu kaju cevizi ithalatında gümrük kıymeti 2.000 $/ton ve kabuksuz kaju cevizi ithalatında 9.000 $/ton olarak belirlendi. Söz konusu düzenlemeyle kabuklu kaju cevizi ithalatında gümrük kıymeti 2.000 $/ton ve kabuksuz kaju cevizi ithalatında 9.000 $/ton olarak belirlenirken, badem ile ceviz ithalatında yürürlükte olan gözetim kıymetleri artırılmıştır. Buna göre, bu tutarlar kabuklu badem için 3.000 $/tondan 4.400 $/tona, kabuksuz badem için 6.500 $/tondan 6.900 $/tona, kabuklu ceviz için 1.800 $/tondan 3.500 $/tona ve kabuksuz ceviz için 5.400 $/tondan 6.500 $/tona yükseltildi\" denildi.

2.000 $/TON VE KABUKSUZ KAJU CEVİZİ İTHALATINDA 9.000 $/TON OLARAK BELİRLENDİ

Ekonomi Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından kaju, badem ve ceviz ithalatına yeni gözetim uygulamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: \"Bakanlığımızca gıda fiyatlarının regülasyonu ve yerli üreticinin korunmasına yönelik hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete\'de yayımlandı. Söz konusu düzenlemeyle kabuklu kaju cevizi ithalatında gümrük kıymeti 2.000 $/ton ve kabuksuz kaju cevizi ithalatında 9.000 $/ton olarak belirlendi.

GÖZETİM KIYMETLERİ ARTIRILMIŞTIR

Gümrük kıymetleri kabuklu badem için 3.000 $/tondan 4.400 $/tona, kabuksuz badem için 6.500 $/tondan 6.900 $/tona, kabuklu ceviz için 1.800 $/tondan 3.500 $/tona ve kabuksuz ceviz için 5.400 $/tondan 6.500 $/tona yükseltildi. Ekonomi Bakanlığınca gıda fiyatlarının regülasyonu ve yerli üreticinin korunmasına yönelik hayata geçirilen ithalatta gözetim uygulamaları kapsamında İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete\'de yayımlandı. Söz konusu düzenlemeyle kabuklu kaju cevizi ithalatında gümrük kıymeti 2.000 $/ton ve kabuksuz kaju cevizi ithalatında 9.000 $/ton olarak belirlenirken, badem ile ceviz ithalatında yürürlükte olan gözetim kıymetleri artırılmıştır. Buna göre, bu tutarlar kabuklu badem için 3.000 $/tondan 4.400 $/tona, kabuksuz badem için 6.500 $/tondan 6.900 $/tona, kabuklu ceviz için 1.800 $/tondan 3.500 $/tona ve kabuksuz ceviz için 5.400 $/tondan 6.500 $/tona yükseltildi.



Ekonomi Bakanlığınca düşük kıymet beyan edilerek yapılan ithalat sonucu oluşabilecek vergi kaybının ve haksız rekabetin önlenmesi için hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Karar ile İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, bir malın ithalatında kaydedilecek gelişmelerin yakından izlenebilmesi amacıyla yürütülen gözetim uygulamalarına devam edilmektedir.\"



