Ekonomi Bakanı'ndan ikinci kur açıklaması: Yetkisi olanlar gecikmeden kullanmalı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dolar/TL kurunun 5 liraya kadar dayanmasının ardından bugün (23 Mayıs) yaptığı ikinci açıklamada Merkez Bankası'na mesaj verdi. Zeybekci, "Para politikaları ile ilgili TL'nin değeri ile ilgili olması gereken şeyleri yapacak enstrümanlarımız da var. Bu tedbirleri alacak yetki ve sorumlulukları da var. Yetkisi olanların yetkilerini kullanırken kendi sorumluluk alanları içinde kullanmalarının gereklilğine inanıyorum. Bunun da geciktirilmesinin Türk sanayisine, büyümesine makroekonomik performanslara faydası olmadığına inanıyorum" dedi.

NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayan Zeybekci, "Türkiye'nin reel sektörü, makroekonomik performansına bakınca büyüme rakamları yüzde 7,4. İhracatımızı 12 aylık periyotta yüzde 12 artırmak. 2017'deki yatırım teşvik belgesi tutarında yüzde 80 artış. 2018 başı itibariyle ilk çeyrekte büyüme performansımız. Yüzde 30 civarındaki turizm gelirleri artışı. Bu bir alın teri, bir emek. Türk ekonomisinin bir performansı" ifadesini kullandı.

Zeybekci şöyle devam etti:

"Kapasite kullanım oranlarının, sanayi üretim endeksinin büyümesi. 2017'de bütçe açığı performansı yüzde 1,5 seviyesinde. Bu övülmesi gereken bir performans. Mükellefiyetlerimizi yerine getirmekle ilgili sıkıntı yok. Siyasetteki söylemlerle ilgili spekütalif amaçlı sebepler olarak kullanılması da söz konusu olabilir. Türk lirasının değer kaybını bir reel makroekonomik nedene bağlamak mümkün değil. Bu yüzden spekülatif diyoruz. Para politikalarıyla yönlendirilmesi gereken bir alan.

Para politikaları ile ilgili TL'nin değeri ile ilgili olması gereken şeyleri yapacak enstrümanlarımız da var. Bu tedbirleri alacak yetki ve sorumlulukları da var. Kurumlarımızın elinde yetkileri var. Yetkisi olanların yetkilerini kullanırken kendi sorumluluk alanları içinde kullanmalarının gereklilğine inanıyorum. Bunun da geciktirilmesinin Türk sanayisine, büyümesine makroekonomik performanslara faydası olmadığına inanıyorum"