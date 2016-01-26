Ekonomi Bakanı’ndan HDP’ye: Kürtler sizden illallah ediyor

TBMM Genel Kurulu’nda HDP’nin bölgeyle ilgili araştırma önergesi iktidarın HDP arasında çok sert tartışmalarla geçerken, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş’ın, “Bu kürsü milletin kürsüsüdür, katillerin sözcülerinin kürsüsü değildir” sözleri tansiyonu yükseltti. HDP’li Meral Danış Beştaş, Bakan Elitaş’a “Katil sizsiniz” derken, Grup Başkanvekili İdris Baluken, “Sen bütün o katliamların altında imzası olan birisin, tüm katliamların altında imzan var senin” dedi. AKP ve HDP sıraları konuşma boyunca sataşmaları sürdürürken Bakan Elitaş da ağır eleştirilerini sürdürdü ve “Hendekler kazacak, çukurlar ortaya koyacaksınız ve siz "Kürt milletini savunuyorum." diyeceksiniz. Kürtler sizden illallah diyor” dedi.

Genel Kurul'da tutanaklar yansıyan konuşmalar şöyle:

EKONOMİ BAKANI MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kürsü milletin kürsüsüdür, katillerin sözcülerinin kürsüsü değildir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Devamla) - Sizsiniz katil!

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Sen bütün o katliamların altında imzası olan birisin, tüm katliamların altında imzan var senin!

EKONOMİ BAKANI MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçleri gidecek, bu milletin geleceğini, bekasını engellemeye çalışanlarla mücadele edecek, siz burada katilleri savunacaksınız. (HDP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, size yapılmasını istemediğinizi siz de başkasına yapmayın.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - 24 yaralının hesabını ver sen!

EKONOMİ BAKANI MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Karne almak için gitmiş çocukların okullarına, bahçelerine bomba koyacak, siz onları alkışlayacaksınız.

ÇAĞLAR DEMİREL (Diyarbakır) - Gelin onu araştıralım, haydi araştıralım!

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Kim koymuşsa alçaktır! Kim koymuşsa şerefsizdir! Kim o bombayı koymuşsa alçaktır! Senin devletin iyi bilir kimin koyduğunu!

EKONOMİ BAKANI MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Teröristler ölecek, ailelerinin almasına izin vermeyeceksiniz, belediyeleriniz getirecek ve onları, o teröristlerin cenazelerini siz mezbahada bekleteceksiniz, istismar edeceksiniz.

ÇAĞLAR DEMİREL (Diyarbakır) - Siz bu halka, kadınlara, çocuklara nasıl o ithamda bulunursunuz?

EKONOMİ BAKANI MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Kürt halkına zulmedeceksiniz "Kürt adına konuşuyorum." diyeceksiniz.

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - 70 yaşındaki anadan bahsediyorsun, ayıp, ayıp!

EKONOMİ BAKANI MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Hendekler kazacak, çukurlar ortaya koyacaksınız ve siz "Kürt milletini savunuyorum." diyeceksiniz. Kürtler sizden illallah diyor. (AK PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

İDRİS BALUKEN (Diyarbakır) - Bir sen kaldın Kürtler adına konuşan!

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Cinayet işliyorsunuz cinayet!

EKONOMİ BAKANI MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Siz Kürtler adına değil, taşeron olduğunuz ülkeler adına konuşuyorsunuz.

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Cinayet işliyorsunuz!

EKONOMİ BAKANI MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Siz Kürleri savunmuyorsunuz, siz taşeron olduğunuz ülkelerin ateşlediği fitili elinize verdiği bombalarla ortaya çıkmaya çalışıyorsunuz. (AK PARTİ sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Şu anda bir cinayet işliyorsunuz!

EKONOMİ BAKANI MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Bir kere burada geliyorsanız, o milletvekili gelip burada konuşacak, teröristlerle beraber, bir olacak değil, gelip burada bir milletin kürsüsünde konuşacak, başkası vasıtasıyla değil. İç Tüzük'te yazar…

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Bodrumda olan insanların ölümünden siz sorumlusunuz.

EKONOMİ BAKANI MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Otur yerine…

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Hepsinden siz sorumlusunuz.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…

EKONOMİ BAKANI MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - İç Tüzük'te der ki: "Milletvekili eğer imkânı yoksa yazılı beyanatını verir." ama burada olduğu sürece. Siz burada kalkıyorsunuz, telefondan konuşturmaya çalışıyorsunuz.

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Hepsinden siz sorumlusunuz.

GÖKCEN ÖZDOĞAN ENÇ (Antalya) - Şehit ailelerine anlat onu.

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Annesin, kadınsın böyle konuşma, yakışmaz sana, barış dilini kullan barış dilini.

EKONOMİ BAKANI MUSTAFA ELİTAŞ (Devamla) - Tekrar söylüyorum, bu milletin kürsüsü, bu milletvekilleri millet adına konuşurlar, teröristler adına değil.