Ekonomi Bakanı’ndan faiz artırımı yapan Merkez Bankası’na destek

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Bloomberg International'a yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın faiz artırma kararını desteklediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem de, Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin, "Bu karar gösteriyor ki TCMB elini gösterdi. TCMB'nin elindeki araçları özgürce ve bağımsız olarak kullanacağını göstermesi açısından bu kararın altını çizmek gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası’nı, ”Son 14 yılda sadece birkaç konuda arzu ettiğim mesafeyi kat edemedik. Bunların içinde reel faizleri düşürememek var. Yıllarca Merkez Bankasını eleştirdim. O bağımsızlığını uygulasın! Ben de siyasetçiyim. Ben eleştirimi yapacağım çünkü halkımın karşısın tokat yiyen benim. Merkez Bankasının özerkliğine sözüm yok ama milletimin hakkının kaynaklarının yüksek reel faiz yoluyla heba edilmesine rıza gösteremem” sözleriyle eleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan da destek

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Halk Yatırım tarafından düzenlenen Yatırımcı Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB Para Politikası Kurulunun (PPK), gecelik marjinal fonlama oranını (faiz koridorunun üst bandı) yüzde 8,25'ten yüzde 8,50'ye, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 7,50'den yüzde 8'e yükseltmesini değerlendirdi.

Türkiye'de uzun süredir TCMB'nin bağımsızlığının tartışıldığını belirten Ertem, merkez bankalarının teorik olarak amaç ve araç bağımsızlığı olması gerektiğini vurguladı.

Ertem, hiçbir merkez bankasının iktisat politikaları açısından amaç bağımsızlığı olmadığını kaydederek, merkez bankaların seçilmiş hükümetlerin iktisat politikalarının hedefleri ve amaçları doğrultusunda hareket ettiğini ancak araç bağımsızlığının önemli olduğunu söyledi.

TCMB'nin dünyadaki araç bağımsızlığını açısından en saygın ve en üst düzeydeki merkez bankalarından olduğunu belirten Ertem, "Dolayısıyla bu karar da gösteriyor ki TCMB elini gösterdi ve elindeki araçları özgürce ve bağımsız olarak kullanacağını göstermesi açısından bu kararın altını çizmek gerekiyor" diye konuştu.

Ertem, TCMB'nin bu ortamda birçok hedefi aynı anda yürüttüğünü, dalgalı kur rejimi uyguladığını, enflasyon hedefleri çerçevesinde bu para politikasının yürütüldüğünü belirterek, bu dönemin bütün merkez bankaları açısından çok zor olduğunu vurguladı.

"Bu dönem özellikle gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları için zor bir dönem" diyen Ertem, TCMB'nin uzun süredir sadeleşme adına faiz koridorunun üst bandında indirim yaptığını hatırlattı.

"Merkez Bankası piyasanın önünde hareket edecek"

Cemil Ertem, "TCMB'nin faiz artırımı için Fed'i beklediği konuşuluyordu" şeklindeki hatırlatma üzerine, şunları kaydetti:

"Piyasada Fed'in aralıktaki faiz artışı şu anda satın alınmış gözüküyor, hem dünya piyasalarında hem de Türkiye piyasasında... Dolayısıyla TCMB burada bir ön adım attı. Piyasanın önünde davrandı ve özellikle bu dönemde göreceğiz ki Merkez Bankamız piyasanın arkasında değil, önünde hareket edecektir. Yani Merkez Bankamızın para politikası araç setine baktığımızda politika faizleri, bütün dünyada böyledir ve sözle yönlendirme, algı eğitimini merkez bankalarının yapmaları gerekiyor. Burada Merkez Bankamızın elindeki araçları, döviz likiditesi araçlarını çok etkin kullandığını görüyoruz. Zorunlu karşılık düzenlemelerini yine çok etkin kullandığını görüyoruz."

"TCMB elindeki araçları daha etkin kullanacak"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem, Merkez Bankası'nın önümüzdeki süreçte de elindeki araçları daha etkin kullanacağını göreceklerini söyledi.

Bu dönemin belki de ileride iktisat fakültelerinde para politikası alanında ders olarak okutulabileceğini kaydeden Ertem, geleneksel metodları aşma doğrultusunda da merkez bankalarının adım atacağını söyledi.

Ertem, "Önümüzdeki yıllarda, örneğin 2017 ve sonrasında Merkez Bankamızın bu anlamda politika çeşitliliğine gittiğini göreceğiz. Gelişmiş ülke merkez bankaları gibi... Yalnız fiyat istikrarını hedeflemeyen, büyümeyi ama kapsayıcı büyümeyi hedefleyen, gözeten para politikaları çok önemli" diye konuştu.