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15 Temmuz Darbe Girişimi

Ekonomi Bakanı: Bu ikinci uzatmadan sonra ben OHAL istemiyorum kardeşim!

"Piyasa kendi kuralları içinde bunu dengeleyecektir"

24 Kasım 2016 10:58

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, muhalefetin Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında erimesini OHAL'e bağlamasıyla ilgili olarak "Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı olarak söylüyorum, olağanüstü hali ben istemiyorum kardeşim. Türkiye’de her şeyin normal olmasını ben de istiyorum. Eğer Türkiye evet her şeyi halletti, terörle mücadelesini, bu ihanetle mücadeleyi bitirdi, ben sürmesini istemiyorum. Açıkça söylüyorum. Bu ikinci uzatmadan sonra uzatılmasını istemiyorum” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Zeybekci, Serbest Bölgeler Yasası’nda değişiklik öngören tasarının Meclis Sanayi Komisyonu’ndaki görüşmelerinde, bakanlık dönemi boyunca döviz kuruyla ilgili hiç rakam telaffuz etmediğini belirterek "Müdahale etmemek, dokunmamak lazım. Piyasa kendi kuralları içinde bunu dengeleyecektir" dedi. Zeybekci, özetle şunları söyledi: "Ben Merkez Bankamızın 7-8 aydan beri günlük satış ihaleleri düzenlememesini sonderece akıllı ve başarılı buluyorum.”

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Ekonomi BakanıNihat ZeybekciTürk LirasıABD DolarıOHALSerbest Bölgeler Yasası

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