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Ekonomi

Ekonomi Bakanı'ndan 'dolar' açıklaması: Endişeye gerek yok, Merkez Bankası müdahale etmemeli

"İnşallah bundan sonra da Türk ekonomisine inanmaya güvenmeye devam edeceğiz"

19 Kasım 2016 22:14

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, doların son olarak Türk Lirası karşısında 3.40'ı görmesiyle ilgili olarak "Endişe edecek hiçbir şey yoktur" dedi. "Biz ne söylüyorsak bunların ne anlama geldiğini bilerek söylüyoruz" diyen Zeybekci "Bankacılık sistemi içinde bankalara Türkiye'deki dövizle ilgili kullanım dışı duran bazı alanlarda harekete geçirebileceği şeyler varsa onu önce değerlendirmek lazım. Bildiğimiz klasik Merkez Bankası'nın döviz satarak müdahalesinin doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

ABC gazetesinde yer alan habere göre, Zeybekci şunları söyledi:

"2003'ten bugüne kadar döviz hareketiyle bu ekonomiyi değerlendirirseniz yanlış yaparsınız. Türkiye'nin gerek Merkez Bankası varlıkları gerek vatandaşın döviz tevdiat hesapları gerekse sadece borçlarımız... Uzun vadeli veya özel sektör borçlarımızın yüzde kaçının bankalara ait olduğuna bakarsanız, bankalarımızın da uluslararası bankacılık piyasasından borç alabilme kabiliyetleriyle kıyasladığınız zaman endişe edecek hiçbir şey yoktur.

"Bir müdahale yok, biz müdahale edilmesini istemiyoruz. Türkiye'nin dövize müdahale edecek bir ekonomik endişesi yok. Merkez Bankası'na bu şekilde bir karar dikte etmek gibi anlaşılabilir. Asla öyle bir şey yok. Biz görüşümüzü siyasi olarak söylüyoruz. Bankacılık sistemi içinde bankalara Türkiye'deki dövizle ilgili kullanım dışı duran bazı alanlarda harekete geçirebileceği şeyler varsa onu önce değerlendirmek lazım. Bildiğimiz klasik Merkez Bankası'nın döviz satarak müdahalesinin doğru bir yaklaşım olduğunu düşünmüyorum."

 

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