Eski MB Başkanı: Kurun bu tempodaki yükselişi sermayenin el değiştirmesine kadar gidebilir

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, 3,40 seviyesini geçen ve ardından düşüşe gelen dolardaki dalgalanmayı değerlendirdi. Merkez Bankası’ndan müdahale gelip gelmeyeceği yönündeki ihtimalleri de ele alan Yılmaz, “Doların yükselişi karar alıcı siyasi oteriteler tarafından tehlike olarak görülmez hatta 'Bizim buradan faiz indirim imkanımız bile var' yaklaşımı varsa o zaman Merkez Bankası'nın kalkıp piyasaya müdahale etmesi çok doğru olmaz” diye konuştu. Yılmaz "Kurun bu tempodaki yükselişi sermayenin el değiştirmesine kadar gidebilir" yorumunda bulundu.

CNN Türk ekranlarında yayınlanan ve usta gazeteci Taha Akyol'un sunduğu Eğrisi Doğrusu programına konuk olan Merkez Bankası Eski Başkanı Durmuş Yılmaz’ın açıklamaları şöyle:

"Siyasi otorite, dolardaki artışı tehlike olarak görmüyorsa..."



Doların yükselişi karar alıcı siyasi oteriteler tarafından tehlike olarak görülmez hatta 'Bizim buradan faiz indirim imkanımız bile var' yaklaşımı varsa o zaman Merkez Bankası'nın kalkıp piyasaya müdahale etmesi çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Böylesi ortamlarda Merkez Bankası'nın müdahale etmesi elindeki mermileri boşa kullanması demektir.



"Kurun bu tempodaki yükselişi sermayenin el değiştirmesine kadar gidebilir"



Kurun bu tempo ile yükselişi bence (Başkaları, başka şeylerin sonucu olabilir diyebilir) özellikle reel sektörü sıkıntıya sokacağını, Allah korusun akşamdan sabaha böyle bir risk yok, kalbine gönlüne korku salmak da doğru bir şey değil. Çünkü hepimiz bu geminin içindeyiz. Eğer böyle devam ederse, bu iş sermayenin el değiştirmesine kadar gidebilir.



"Merkez'in piyasaya müdahalesi sanat işidir"



Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesi aslında bir sanat işidir. Örneğin piyasaya x oranında müdahale eden Merkez Bankası'nın adımını siyasi irade boşa çıkaracak bir açıklama ile karşılık verirse bu defa 5x oranında bir müdahalede bulunması gerekir Merkez Bankası'nın. Bu durumda da Merkez Bankası'nın döviz rezervi azalırsa bu defa da 'Merkez'in eli daha da zayıfladı. Rezervi azaldı' yorumları yapılabilir.