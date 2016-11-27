Ekonomi Bakanı’ndan ‘dolar’ açıklaması: Dokunmamak lazım, kendi dengesini bulacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, döviz artışıyla ilgili ekonomide kalıcı bir hasar meydana gelmeyeceğini, bu dönemde dövizle ilgili piyasanın kendi dengesini bulacağına kesinlikle inandığını söyledi. Zeybekci, hükümet olarak, Merkez Bankası'nın spekülatif hareketlere, döviz satarak ya da alarak müdahale etmesini 'eski bir yöntem' olarak gördüklerini belirterek, "Bunu biz pek uygun görmüyoruz. Orada şunu söylüyoruz; dokunmamak lazım, müdahale etmemek lazım, piyasa kendi dengesini bulacaktır ama piyasanın kendi dengesini bulurken bizim uygulayabileceğimiz bazı yardımcı estrümanlar olur mu, olur. Bunları da şu anda yapıyoruz zaten, hükümet olarak yapmaya da devam edeceğiz ama şunu söyleyelim, döviz artışıyla ilgili ekonomide kalıcı bir hasar meydana gelmez" değerlendirmesi yaptı.

"Dokunmamak lazım"

Denizli programı kapsamında Çal Kaymakamlığını ziyaret eden Zeybekci, dolardaki artışın, birilerinin bilerek almasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bilerek alma noktasını daha henüz görmüyorum. Türkiye o noktaya gelmedi, yani tam anlamıyla düşmanca saldırı şekline gelmedik ama diğer taraftan şu var tabii ki bilerek, kasten yaratılan spekülatif ortamdan dolayı TL’nin dengesinin sarsılması, TL’nin değeriyle ilgili bir hareketlenmeyi yapabilmek de mümkün. Şu anda gördüğümüz bu."

“Dolarla değil, TL ile yapın”

Zeybekci dün de yine Denizli'de Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yayın ihalesinin bedelini TL olarak alması çağrısı yapmıştı. Zeybekci, "Futbol Federasyonu yaptığı ihalede buradan açıkça çağrıda bulunuyorum. Eğer bu sözleşme imzalanmadıysa bunun tekrar gözden geçirilerek TL olarak Futbol Federasyonu tarafından yayıncı kuruluşa 'Gel bu sözleşmeyi TL olarak yapalım, bana döviz getirme' diyecek bir şekilde dönüştürülmesinin de bence Türkiye'deki bu söylemi, bizim eğilimlerimize de destek verme anlamında cüzi bile olsa, sembolik de olsa önemli olduğunu düşünüyorum" demişti.