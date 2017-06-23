Ekonomi Bakanı'ndan booking.com açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi Türkiye'deki faaliyetleri durdurulan konaklama sitesi booking.com sitesi yetkilileriyle İstanbul'da görüştüklerini açıkladı. Zeybekci, “Bu sorunun çözülmesi için biz de elimizden gelen gayreti hükümet olarak gösteriyoruz. Çünkü önemli bir organizasyon booking.com. Türk turizmi içinde önemli ama beklentilerimizi çok da üst seviyede tutmamak lazım” dedi.

Brüksel’de bulunan Bakan Zeybekçi, AB yetkilileri ile bir dizi görüşmelerde bulunduktan sonra basın açıklaması yaptı. AB yetkilileri ile görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Bakan Zeybekçi Booking.com hakkında da açıklamada bulundu.

Belçika Dış Ticaretten sorumlu Devlet Bakanı Pieter De Crem ve AB’nin Ticaretten sorumlu komiser Cecilia Malmström ile görüştükten sonra, Brüksel’de Türk basınına açıklamada bulunan Zeybekçi sorulan soru üzerine “Booking ile bir görüşmemiz oldu. Booking.com'un bizden görüşme talepleri olmuştu, buraya gelmeden önce görüşmemiz oldu, onları İstanbul’da kabul ettik. Türkiye’de yaşanan bu sorunun ortadan kaldırılması için bazı önerilerimiz oldu, tavsiyelerimiz oldu. Bu önerilerimizi aldılar, değerlendirip bize geri döneceklerini söylediler. Görüşmeyle ilgili merak edildiği için böyle kısa bir açıklamayla duyurmak istedim. Olumlu mu Olumlu diyemem, olumsuz mu evet olumsuz da diyemeyiz. Ama inşallah bu sorunun çözülmesi için biz de elimizden gelen gayreti hükümet olarak gösteriyoruz. Çünkü önemli bir organizasyon Booking.com. Türk turizmi içinde önemli ama beklentilerimizi çok da üst seviyede tutmamak lazım” dedi.

Bakan Zeybekçi, Brüksel’de AB İstihdam, büyüme, yatırım ve rekabetçilikten sorumlu komiser Jyrki Katainen ile görüşmesini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönecek.

Booking.com neden kapatıldı?

Bilindiği üzere İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2015/1174 E. sayılı dosyası ile açılan davanın 29.03.2017 tarihli duruşmasında Booking.com benzeri şirketinin, Booking.com internet adresi üzerinden veya oluşturacakları başka bir adres üzerinden, Türkiye’de yerleşik otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetin durdurulmasına, bu konuda Bilgi Teknolojileri Kurumu’na yazı yazılmasına karar verilmişti.