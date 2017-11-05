Ekonomi Bakanı Zeybekci'den 'gizli reklam' eleştirisi: Allah aşkına bunun başka bir yolu yok mu?

Dizi ve filmlerde markaların buzlanmasını eleştiren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türk dizileri dünyanın dört bir yanında izleniyor. Markalarımızı tanıtabilmek için böyle bir imkânımız var ama markalarımızı 'buzlayarak' bu fırsatı heba ediyoruz" dedi.

Dizi ihracatında Türkiye'nin ABD'nin ardından ikinci sırada yer aldığını söyleyen Zeybekci, markaların "buzlama" yöntemiyle kapatılmasının yanlış olduğunu vurguladı. Zeybekci, "Maalesef doğru düzgün bir film bile seyredemiyoruz. Hızımızı alamadık, artık yabancı dizi ve filmleri de buzlamaya başladık. Allah aşkına bunun başka bir yolu yok mu?" diye sordu.

Zeybekci, "Japonya, ABD ve İngiltere'de 'buzlama' uygulaması yok. Bakın Amerikan filmlerine ya da dizilerine, turistlerin ilgisini çekebilecek yapıların görüntüleri hemen hepsinde yer alır. Pek çoğunda bir şekilde dalgalanan Amerikan bayrağı, Beyaz Saray veya Kongre Binası gösterilir. Oyuncular senaryoya uygun şekilde mutlaka bir alışveriş merkezine giderler ve izleyicinin gözünün içine sokarcasına üzerinde markaları görünen ürünleri raflardan alıp sepete koyarlar. Türk prodüksiyonlarında ise oyuncu bir markete girdiğinde bütün raflar sansürleniyor. Bir bakıyorsunuz oyuncunun dört bir yanına buzlama yapılmış” ifadelerini kullandı.

Zeybekci, daha önce Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile söz konusu uygulamalara ilişkin görüştüğünü ancak bu konuda henüz adım atılmadığını belirtti.