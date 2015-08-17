Ekonomi Bakanı Zeybekçi'den 'cep telefonuna zam yok' açıklaması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Tablet, cep telefonunda fiyat artırıcı ek gümrük vergisi, telafi edici vergi uygulaması asla olmayacak" dedi.

Bakan Zeybekci 2 Temmuz 2015 tarihinde yaptığı açıklamada “Elektrik, elektronik, cep telefonu ve tablet bilgisayar gibi ürünlerde ek vergi geliyor” demişti. Bu açıklamadan sonra Temmuz ayında akıllı telefonlar zam endişesiyle fazladan 100 bin satıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Zeybekci'nin bugün yaptığı “Tablet, cep telefonunda fiyat artırıcı ek gümrük vergisi, telafi edici vergi uygulaması asla olmayacak” açıklaması sektörü şaşırttı. Son iki yılda, Türkiye'deki üreticilerin ithalat yoluyla haksız rekabete tabi olmalarını engellemek için Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesinde tedbirler almaya başladıklarını kaydeden Zeybekci, yaklaşık 40 milyar doların üzerindeki ithalatı ülke menfaatleri doğrultusunda denetim altında tuttuklarını söyledi.

Ancak bilişim ürünleri başta olmak üzere bu tedbirlerin maliyet artırıcı tedbirler olarak algılanmaması gerektiğini söyleyen Zeybekci, "Hükümetimizin tablet, cep telefonunda fiyat artırıcı ek gümrük vergisi, telafi edici vergi gibi uygulaması asla olmayacak. Ama cep telefonunun Türkiye'de üretilmesini destekleyici, teşvik edici kararlarımız var. İnşallah yakın gelecekte sonuçlarını alacağız" dedi.

'Ek vergi geliyor' demişti

Bakan daha önce cep telefonuna ek vergi geleceğini belirterek 2 Temmuz tarihinde "Önümüzdeki 1 ay içinde ilave gümrük vergilerinde özel tedbirler alınacak. Elektrik, elektronik, cep telefonu ve tablet bilgisayar gibi ürünlerde ek vergi geliyor. Önümüzdeki 1-2 ay içinde özel ürün gruplarında gümrük vergilerinde, ilave gümrük vergilerinde özel tedbirlerle karşılaştığını göreceğiz" demişti.

Nedenini açıkladı

Zeybekci 7 Ağustos tarihinde Milliyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada ek verginin nedeniyle ilgili olarak, "Bunu niye Türkiye’de üretmiyorsunuz’ dedik. Bunun katma değerinin, işçiliğinin, teknolojisinin, Türkiye’de üretilsin diyoruz biz. Kendimiz bir cep telefonu markası çıkaralım anlamında söylemiyorum. iPhone ya da başka markalar adı her neyse getirsinler Türkiye’de üretsinler istiyoruz. Teknolojinin montajdan da başlayarak bir şekilde yavaş yavaş Türkiye’de bir tortu bırakacak şekildi bu teknolojinin Türkiye’ye gelmesini istiyorum” sözlerini sarf etmişti.

Türkiye'de üretilir mi?

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin ek vergiyi iPhone ve diğer büyük markaları Türkiye’de üretime çekmek için koyacaklarını açıklamasının ardından ‘Acaba devler gelir mi’ sorusunu da gündeme getirmişti. Bugün dünyadaki toplam cep telefonlarının büyük bir kısmı Çin’de üretiliyor. Bunun sebebi ise Çin’deki düşük işçilik ücreti ve üretim tesislerinin dünyadaki tüm talebi karşılaması. IHS şirketinin yaptığı araştırmalara göre Türkiye’de 2 bin 699 TL’ye satılan bir iPhone 6 modeli yaklaşık 250 dolara (700 lira) mal oluyor. Bu ücretin içindeki işçilik ücreti ise yaklaşık 4.5 dolar (12.5 lira) olarak paylaşılıyor. 2 bin 499 liralık satış fiyatına sahip olan Samsung Galaxy S6’nın maliyeti ise 240 dolar (670 lira). Bu maliyet içindeki işçilik ücreti ise 4 dolar (11 lira) civarında olduğu belirtiliyor.

20 KİŞİYİ GEÇMİYOR

Çin’in telefon başına montaj fiyatında bu kadar düşük seviyeyi yakalamasının sebebi ise üretim tesislerinin fazla olması. 2015 yılı itibariyle Çin’de yaklaşık 450 adet üretim tesisi bulunuyor. Üretim tesislerinde ise 733 binden fazla çalışan bulunuyor. Türkiye’de ise şu anda sadece 1 cep telefonu üretim tesisi yer alıyor ve burada çalışanlarınların sayısı 20 kişiyi geçmiyor. Türkiye’deki cep telefonu üretimi yapan markalara teşvik verilmediğini göz önünde bulunduracak olursak yabancı teknoloji devlerin Türkiye’ye gelmesi kısa vadede mümkün görünmüyor.