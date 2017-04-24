Ekonomi Bakanı Zeybekci: Terör tehdidi ortadan kalkmalı; Türkiye ilk fırsatta OHAL'den kurtulmalı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, darbe girişimi sonrası dünyaya Türkiye ile ilgili istedikleri mesajı veremediklerini belirterek, uzaktan bakıldığında "Türkiye algısının kötü olduğunu" söyledi. Zeybekci, 3 ay daha uzatılan olağanüstü halin terör ortamının ortadan kaldırılması sonrası son bulması gerektiğini belirtti. Bakan "Başta FETÖ olmak üzere terör tehdidi ortadan kalkmalı. Türkiye ilk fırsatta OHAL'den kurtulmalı" dedi.

Bakan Zeybekci, Bloomberg HT'de Yatırım Kulübü programına konuk oldu. Referanduma ilişkin değerlendirmesinde Zeybekci, "Türkiye'nin en büyük hastalıklarından biri koalisyonlardı... Kaybeden Türkiye oluyordu. Türkiye bu hastalıktan kurtuldu, artık koalisyonlarla yaşamayacak... Artık önümüze bakacağız" dedi.

Zeybekci büyük şehirlerden hayır oylarının önde çıkmasına ilişkin olarak "Edirne-Antalya hattında niye istediğimiz sonucu alamadığımız konusunu iyi çalışmamız lazım" dedi. Zeybekci Denizli'de hayır çıkmasından dolayı da bir burukluk olduğunu ifade etti.

Kabine değişikliği

Referandumdan sonra kabine değişimi olup olmayacağı sorusuna "Bulunduğumuz ortamlarda böyle birşeye şahit olmadım. Takdir tabii Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızındır ama yakın gelecek için böyle birşey konuşulmadı" yanıtını verdi.

"İstediğimiz mesajı veremedik"

Zeybekci doğrudan yabancı sermaye girişlerinin yıllık 30-35 milyar dolar seviyelerine gitmesi gerektiğini söyledi. Bakan, darbe girişimi sonrası dünyaya Türkiye ile ilgili istedikleri mesajı veremediklerini ifade ederek , "15 Temmuz'dan sonra AB'de birçok ülkeye gittim. Gidip anlatmak lazımdı... Ama Avrupa'da hiçbir ülkenin sözlüğünde darbe diye bir söz yok. Anlaması da son derece zor. Uzaktan baktığınızda algı kötü... Bu durumda doğrudan yabancı sermaye girişinin pozitif olmasını gerektiren hiçbir şey yok... 2017'de ihracat, büyüme, Gümrük Birliği'nin güncellenmesiyle ilgili fırsatlar olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"AB ile ortam pozitif değil"

AB ile şu anki ortamın pozitif olmadığını belirten Bakan "AB'ye söylenecek çok şey var. Irkçılık, içine kapanma, İslamofobi rağbet görmeye başladı. Seçimlerden sonra normalleşmesini bekliyorum... Biz AB ile önemli gündem yakaladık; Gümrük Birliği'nin güncellenmesi... Bu vize muafiyetinden de önemli. AB Türkiye için birinci ticaret ortağı" dedi.

"İlk fırsatta OHAL'den kurtulunmalı"

OHAL'e karşı olduğunu ancak Türkiye'de bunu gerektiren ortamın bitmiş olması gerektiğini söyleyen Bakan "Başta FETÖ olmak üzere terör tehdidi ortadan kalkmalı. Türkiye ilk fırsatta OHAL'den kurtulmalı" açıklamasını yaptı.

Çaykur'u satış planı yok

Çaykur'un Katarlılara satıldığına yönelik iddialara ilişkin Bakan şöyle konuştu:

"Çaykur'un söylendiği gibi bir ortaklık veya satış planı yok. Zaten remsi açıklamayı Çaykur Genel Müdürlüğü yaptı. Şöyle bir şey de var; Türkiye'deki bir şirketin yabancı yatırımcı tarafından alınmış olmasını ben yadırgamıyoruum ama böyle birşey şu anda yok."