Ekonomi Bakanı Zeybekci, pamuğun ilk ürün törenine katıldı (3)

PROTOKOL İMZA TÖRENİNE KATILDI

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Batı Anadolu Serbest Bölgesi\'nin ön protokol törenine katıldı. Törende konuşan ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, \"Esbaş olarak serbest bölge kurup, çalıştırma tecrübesine sahibiz. Uzmanlığımız bu. Batı Anadolu Serbest Bölgesi\'ni mükemmellik merkezi yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Türkiye\'de 18 serbest bölgede çalışan üç kişiden birisi Ege Serbest Bölgesi\'nde çalışıyor. İzmir\'in toplam ihracatının yüzde 20\'si kadar ihracat yapıyoruz. İhracatımızın kilogram değeri 8.6 dolardır. Yüksek katma değerli ürünler üretiyoruz. 20 bin 300 arkadaşımız görev yapıyor. Yeni kurulacak serbest bölgede de 20 bin civarında arkadaşımız görev alacak. Serbest bölge demek, gelişme demek. Bu Gaziemir\'de böyle oldu. Bergama\'da da böyle olacak. Yatırım yapmaya talibiz. Görev aldık, paydaşlarımızla özveriyle çalışacağız, yeni bir mükemmellik merkezi kurucağız\" dedi.

\'İZMİR SERBEST BÖLGELER ŞEHRİ OLACAK\'

Törende konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise, \"İzmir serbest bölgeler şehri olacak\" sözlerini hatırlatıp, \"Bu sözü İzmir\'de söyledik. Sözlerini unutanlardan olmadık. İki tane serbest bölge için adım attık. Ön protokol, serbest bölge ilanı değil. O Bakanlar Kurulu kararı ama, yüklenici firmaya biz varız, gerekliliklerin yerine getirirsen Bakanlar Kurulu kararını sağlayıp, gerçekleştireceğiz diyoruz. Serbest bölge önemli. En son çıkan kanunla, serbest bölgeler büyük avantajlara sahip. Teşvikler uygulanabilir hale geldi. Vergilendirme, taşımayla ilgili aksaklıklar vardı. Bunların hepsini giderdik. Bugün gelinen noktada serbest bölgeler olarak istediğimiz şeyleri aldık. İzmir\'le ilgili farklı bir hayalimiz var. O hayal, hala devam ediyor. Onu nu hala kovalamaya inatla devam ediyoruz. İnşallah o olduğu zaman İzmir\'e çok yakışacak. Onu o zaman paylaşırız. Önden gidenler kazanacak. Biz de Türkiye olarak önden gideceğiz. Serbest bölgeler önden gidişlerimizin en önemli enstrümanlarından olacak. Ama önce İzmir serbest bölgeler şehri olacak\" dedi.

Konuşmalardan sonra Batı Anadolu Serbest Bölgesi\'nin ön protokolü imzalandı.

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