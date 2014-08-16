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Ekonomi

Ekonomi Bakanı Zeybekci: Moody's'i ülke olarak kaale almıyoruz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin IMF'yi yöneten 10 ülkeden biri haline geldiğini söyledi

16 Ağustos 2014 21:05

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody'sin Türkiye ile ilgili dokuz endişe belirttiğini dile getirerek, "Bir tanesi Türkiye'nin ekonomisi ile ilgili değil. Onun için biz onlara, 'sizin yaptığınız bu yorumları biz ülke olarak kale almıyoruz' diyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Türkiye'nin tamamında kalkınma, istihdam ve büyüme seferberliğinin olduğunu, eski karanlık günlerin geride kaldığını ifade eden Zeybekci, "O günler artık bir daha geriye gelmeyecektir. Yeni cumhurbaşkanımızla beraber Türkiye bugüne kadar olan süratini de artırarak gelişmelerine devam edecektir. Biz dostlarımızın bizimle ilgili düşünce ve desteklerinin farkındayız. Biz bu ülkenin 780 bin kilometrekaresine ve 77 milyonuna hizmetkar olmuş bir anlayışla, bundan sonrada 12. cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülke artık hak ettiği yere gelecektir" diye konuştu.

 

'Türkiye, IMF'yi yöneten 10 ülkeden biri'

 

Türkiye'nin IMF'yi yöneten 10 ülkeden biri haline geldiğini dile getiren Zeybekci, şöyle devam etti: "Türkiye, dünyada 'Türkiye' denildiği zaman hafif boynunu büktüğü, başını aşağıya eğdiği bir ülke değildir artık.

Çünkü, eskisi gibi bu ülkede vergi gelirlerinin toplamı 100 iken 115 lirası faize gitmiyor da ondan. Eskisi gibi kamu harcamalarının tamamına yakını faize gitmiyor da ondan. Eskisi gibi bir yerlere el açıp, onların önlerinde diz kırıp birilerine 'eyvallah' etmiyor da ondan.

Bakın bu ülke tarihinin en önemli seçimini yaparken geçen hafta seçimlerden önce Türkiye ile ilgili bir kredi derecelendirme kuruluşu, açıklama yapma gayreti ve acelesi içerisinde idi. Bizde 'biz onlardan bir hayır beklemiyoruz. Türkiye ile ilgili pozitif bir açıklama beklemiyoruz' dedik."

 

'Moody's'in endişeleri ekonomi ile ilgili değil'

 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody'sin açıklamalarına da değinen Zeybekci, "Türkiye ile ilgili dokuz tane endişe belirtmiş, bir tanesi Türkiye'nin ekonomisi ile ilgili değil. Onun için biz onlara, 'Sizin yaptığınız bu yorumları biz ülke olarak kale almıyoruz' diyoruz. 30 Mart seçimlerinden önce bunlar Türkiye'nin büyüme ve ekonomik göstergeleri ile ilgili 'Türkiye aşağıya gidecek' diyorlardı.

O zaman biz bir söz söyledik. 'Yılın ikinci yarısının başında bugün aşağıya doğru ibresini gösterenler, tıpış tıpış o sözlerini geri alacaklar, Türkiye'nin bütün göstergelerini yukarı revize edecekler' dedim. Sırayla hepsi de yaptı, Allah'a şükür. Yani hepsi de istemese de biraz gönülsüz de olsa Türkiye'nin göstergeleri hep yukarı yönde revize ettiler. Türkiye'nin göstergeleri hep yukarıda olacak" şeklinde konuştu.

 

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