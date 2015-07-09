Ekonomi Bakanı Zeybekci MHP'ye karşı CHP'yi savundu

MHP'li Yusuf Halaçoğlu'nun CHP hakkındaki sözlerine Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın ardından bir sert tepki de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den geldi. Bakan Zeybekçi, "Ben CHP'ye oy veren nice hafızlar biliyorum, beş vakit namazını geçirmeyen nice dostum var. Onlar adına çok üzüldüm" dedi.

İzmir'de düzenlenen " Ekonomi Bakanlığı İzmir İş Alemi İftar Buluşması" etkinliğinde konuşan Bakan Zeybekci, 7 Haziran seçimlerinde milletin Ak Parti'ye uzlaşarak devleti yönetmeye devam etme mesajı verdiğini, bu mesajı alarak çalışma yaptıklarını anlattı ve tek çizgilerinin millet, vatan, bayrak ve devlet olduğunu, aynı çizgiye sahip herkesle herşeyi konuşabileceklerini gerisini ise teferruat olarak gördüklerini söyledi.

'CHP'ye oy verenlerden nice hafızlar biliyorum’

Bakan Nihat Zeybekci, MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu'nun CHP ile ilgili sözlerine de değinerek, şöyle konuştu:

Bugün çok üzücü bir laf duyduk. Bir partinin yetkilisinin meclis başkanı seçiminde demokrasinin güzel bir şekilde tecellisine, miletin iradesinin o ulviyetine yakışmayan bir açıklaması oldu. 'Biz CHP'nin adayına oy verseydik Müslüman olmayan, dinsiz partiye oy verdiniz derler' diye. Hakikaten bu coğrafyaya, ülkeye, millete yakışmayan, herkesi rahatsız eden bir yaklaşım oldu. Ben Denizli'de CHP'ye oy veren nice hafızlar biliyorum, beş vakit namazını geçirmeyen nice dostum var. Onlar adına çok üzüldüm, böyle bir yakıştırmanın yapılmış olmasını da çok büyük bir talihsizlik olarak görüyorum.