Ekonomi Bakanı Zeybekci: Katar'a destek gemilerle sürecek

Katar'ın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik Türkiye'nin attığı adımlar konusunda bilgi veren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye ihtiyaçları karşılamaya devam ediyor. Kısa sürede bu problemin ortadan kalkacağına inanıyoruz. Türkiye'den Katar'a gönderdiğimiz kargo uçaklarının sayısı 105 oldu" diye konuştu.

"Karayolunu da şu anda kullanmaya başladık"

Sürecin uçakla sürdürülebilir olmadığını anlatan Zeybekci, şöyle devam etti:

"Normal gıda maddelerini uçakla götürmek ekonomik değil. İlk gemimiz bugün Katar'a doğru yola çıkacak, ardından gemilerle devam edeceğiz. Karayolunu da şu anda kullanmaya başladık. Gıda maddelerinin ardından daha dayanıklı tüketim ve ev ihtiyaç malzemelerine başladık. Önümüzdeki günlerde diğer alanlara doğru da hızlı bir şekilde geçeceğiz. Temenni ediyorum ki bir an durum normalleşir ve Körfez'de kardeşler arasındaki problem biter, Ramazan Bayramı'na problemsiz girmek güzel olur. Ramazan gibi mübarek bir günde kardeşler arasında kucaklaşma olmasını temenni ediyoruz."

Türkiye'deki faaliyetleri durdurulan Booking.com

Zeybekci, mahkeme kararıyla Türkiye'deki faaliyetleri durdurulan Booking.com yetkilileriyle yarın gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin de "Yarın bir sonuç açıklanacağını zannetmiyorum. Arkadaşlarımız görüştüler ama benim ilk görüşmem olacak. Genel itibarıyla dinleme ve taleplerini değerlendirme toplantısı yapacağız. Çok hızlı sonuç almak isteriz." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile Kuveyt arasındaki ticaret hacmi artırılmalı"

Öte yandan Zeybekci, Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Halid Nasır Abdullah er-Rudan ve beraberindeki heyetle Bakanlıkta görüştü. Zeybekci, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki potansiyele işaret ederek, ilişkilerin daha iyi olması için çalıştıklarını söyledi.

Son dönemde Körfez ülkeleri arasındaki ihtilafı üzülerek izlediklerinin altını çizen Zeybekci, "Kardeşler arasındaki bu sorunun da yine kardeşçe çözüleceğine inanıyoruz. Kuveyt'in bu yöndeki gayretlerini destekliyoruz. İnşallah en kısa sürede bu problem geride kalmış olur." diye konuştu.

Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı: Türkiye'nin tutumunu övmek istiyorum

Kuveytli Bakan er-Rudan ise Türkiye'nin davetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülkenin dostluğuna ve kardeşliğine dikkati çekti.

Körfez'de bir kriz yaşandığını hatırlatan er-Rudan, "Kuveyt Emiri'nin hikmetine ve kudretine inanıyoruz. Kendisi Körfez ülkeleri arasında arabulucu, hepsini ziyaret etti, anlaşmazlığın giderilmesi için çalışıyor. İnşallah kısa süre içinde bunun semerelerini göreceğiz. Aslında Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri arasında iş birliğinin ötesinde kardeşlik, kan bağı, akrabalık gibi birçok özellik var. Türkiye'nin tutumunu da burada övmek istiyorum. Türkiye barıştan ve sorunların bir an önce çözülmesinden yana tavır sergilemektedir." değerlendirmesinde bulundu.