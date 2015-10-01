Ekonomi Bakanı Zeybekci: İhracattaki düşüşün nedeni bayram nedeniyle 3 iş gününün kaybedilmesi

Ekonomi Bakanı Zeybekci “İhracatta Eylül'deki düşüşte bayram nedeniyle ortaya çıkan 3 iş gününün kaybedilmesi etkili oldu” dedi.

İran, Sanayi, Ticaret ve Maden Bakanı Muhammedreza Nemetzade ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekonomi Bakanı Zeybekci, bu yıl ihracatın 158.5 milyar doların altında kalacağını ancak azalışın yüzde 10'dan çok daha düşük olacağını söyledi.

Zeybekci “Bu yıl ihracat 158.5 milyar doların altında kalır ancak azalış yüzde 10'dan çok daha düşük olur” şeklinde konuştu.