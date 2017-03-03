Ekonomi Bakanı Zeybekçi Frechen'de konuşacak

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Gaggenau kentinde planlanan etkinliğinin iptal edilmesiyle Ankara-Berlin hattında yaşanan gerilim sürerken, etkinliği iptal edilen diğer Türk yetkili Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi için yeni salon bulundu.

Zeybekçi'nin referandum kampanyasını Köln yakınlarındaki Frechen kentinde düğün, eğlence ve konferans etkinlikleri sunan Golden Palast şirketine ait salonda gerçekleştirmesi planlanıyor. Golden Palast işletmecisi Suat Ber, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada Zeybekçi'nin katılımıyla 5 Mart Pazar günü saat 18:30'da salonlarında etkinlik düzenleneceğini teyit etti. Ber, salonun yaklaşık bin kişi kapasiteli olduğunu belirterek, kapasite sorunu yaşanmasının söz konusu olmadığını kaydetti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Perşembe akşamı Gaggenau kentinde katılması planlanan etkinlik, kapasite sorunu ve güvenlik endişeleri gerekçe gösterilerek belediye tarafından iptal edilmişti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek'in katılımıyla Köln kentindeki Porz semtinde belediye binasına bağlı bir salonda düzenlenmesi planlanan etkinliğe de Köln Belediyesinden izin çıkmamıştı.

Doğan Haber Ajansı, Nihat Zeybekçi'nin "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini" anlatacağı toplantı için yeni salonun AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin girişimiyle bulunduğunu bildirdi. Zeybekçi'nin, pazar günü Frechen'deki toplantıdan önce ise, Leverkusen'de, Sanatçı Özay Gönlüm'ün anılacağı bir başka etkinliğe daha katılacağı belirtiliyor.

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DW/BK,BÖ