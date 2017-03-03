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Dünya
Deutsche Welle

Ekonomi Bakanı Zeybekçi Frechen'de konuşacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin katılacağı referandum etkinliğinin Köln Belediyesi'nce iptalinin ardından Frechen kentinde yeni bir salon bulundu.

03 Mart 2017 16:43

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Gaggenau kentinde planlanan etkinliğinin iptal edilmesiyle Ankara-Berlin hattında yaşanan gerilim sürerken, etkinliği iptal edilen diğer Türk yetkili Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi için yeni salon bulundu.

Zeybekçi'nin referandum kampanyasını Köln yakınlarındaki Frechen kentinde düğün, eğlence ve konferans etkinlikleri sunan Golden Palast şirketine ait salonda gerçekleştirmesi planlanıyor. Golden Palast işletmecisi Suat Ber, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada Zeybekçi'nin katılımıyla 5 Mart Pazar günü saat 18:30'da salonlarında etkinlik düzenleneceğini teyit etti. Ber, salonun yaklaşık bin kişi kapasiteli olduğunu belirterek, kapasite sorunu yaşanmasının söz konusu olmadığını kaydetti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Perşembe akşamı Gaggenau kentinde katılması planlanan etkinlik, kapasite sorunu ve güvenlik endişeleri gerekçe gösterilerek belediye tarafından iptal edilmişti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybek'in katılımıyla Köln kentindeki Porz semtinde belediye binasına bağlı bir salonda düzenlenmesi planlanan etkinliğe de Köln Belediyesinden izin çıkmamıştı.

Doğan Haber Ajansı, Nihat Zeybekçi'nin "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini" anlatacağı toplantı için yeni salonun AKP Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi'nin girişimiyle bulunduğunu bildirdi. Zeybekçi'nin, pazar günü Frechen'deki toplantıdan önce ise, Leverkusen'de, Sanatçı Özay Gönlüm'ün anılacağı bir başka etkinliğe daha katılacağı belirtiliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/BK,BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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