Ekonomi Bakanı Zeybekci: ABD'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikâyet ettik

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bosna Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Sarovic ile bakanlıkta görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zeybekci, "Biz de gereğini yaptık ve bunu Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) taşıdık, bununla ilgili adımlarımızı attık. Şu anda süreç devam ediyor. ABD'yi DTÖ nezdinde şikayet ettik. Ama müttefikler arasında böyle bir şey olmamalı" dedi.

ABD'nin söz konusu kararının gerekçesinin yersiz olduğunu vurgulayan Zeybekci, ABD'nin bu konuda ilk 3 soruşturmada Türkiye'ye bir yaptırım kararı alamadığını ancak 4. soruşturmada bu kararı alabildiğini ifade etti.

“Müttefikler arasında böyle bir şey olmamalı”

Zeybekci, "Biz de gereğini yaptık ve bunu Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) taşıdık, bununla ilgili adımlarımızı attık. Şu anda süreç devam ediyor. ABD'yi DTÖ nezdinde şikayet ettik. Ama müttefikler arasında böyle bir şey olmamalı. Ama ticari menfaatler söz konusu olduğunda onların bize yaptığını, yoğun şekilde bize gelen baskılarla biz de Amerikan ürünlerindeki devlet desteklerini görüyoruz. US Cotton'un (Amerikan Pamuk Birliği) Amerikan pamuğu üzerindeki desteklerini biliyoruz, bununla ilgili gerekli adımı attık. Yaptığımız soruşturmada destek ortaya çıktı. Bu, şu anda Türkiye'ye ABD'den ithal ettiğimiz bütün ürünlere, stratejik ve savunma dahil olsa bile Amerikan hükümetinin desteğinin olup olmadığı yönünde bir araştırma, soruşturma hakkı ortaya çıkarır. Bunun da gereğini yaparız" dedi.

“Katar’a ikinci gemi en kısa sürede yola çıkacak”

Katar'a yönelik bir soru üzerine de Zeybekci, Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Casim bin Muhammed El Sani'nin 3 günlük Türkiye ziyaretinde birçok konuyu ele aldıklarını anlattı.

Türkiye'nin hangi ülke olursa olsun zor durumda kalması halinde yardımda bulunacağının altını çizen Zeybekci, Körfez ülkeleriyle Katar arasındaki sorunlara ilişkin aklı selimin öne geçmesini istediklerini aktardı.

Zeybekci, "Kardeşler arasındaki şu andaki bu mevcut atmosferin yine kardeşçe ortadan kalkmasını istiyoruz, diliyoruz ve destekliyoruz." diye konuştu.

Zeybekci, Katar'a karayoluyla ihracat güzergahının netleşip netleşmediği sorusuna karşılık, "Karayoluyla gönderdiğimiz tırlar 13-14 günde ulaşırken, gemiyle 11 günde ulaştı. Tırların biz 6 günde ulaşabileceğini biliyoruz teknik olarak. İranlı dostlarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Onların destekleri olması gerekiyor. Tırlarımızın İran'ın Ro-Ro gemisi bağlantısı olan iki liman şehrine gitmesinin sağlanması önemli. Karayoluyla ihracatı sağladığımız zaman büyük bir rahatlama olacak hız anlamında. 6 günde ulaşmak sürattir ama gemiyle de zaten yüklemelerimize devam ediyoruz, ikinci bir gemi de en kısa sürede yola çıkacak" yanıtını verdi.