Ekonomi Bakanı: Rus pilotun öldürülmesi konusunda pişmanlık yok ama üzgünüz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk hava sahasını ihlal eden Rus uçağı pilotunun öldürülmesi konusunda “Son derece üzücü bir mesele. Özür dilemek diplomatik anlamda çok başka bir şeydir. Pişmanlık da değil, üzgünüz yani” dedi. Zeybekci, “Türk hava sahasının bu kadar kasıtlı bir şekilde ihlal edilmesinden onların da üzgün olduğunu tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye ve Rusya arasında ilk yakınlaşma olarak nitelendirilen mektupları da değerlendiren Zeybekci, “Mektupların aslında bir özelliği yok. Mektuplar gayet rutin mektuplar. Milli günü sebebiyle gönderilmiş olan tebrik mektupları. Ama normal olamayan dönemde bu olduğu için de tabi ki dikkat çekici bir hale geliyor” ifadelerini kullandı.

Zeybekci’nin TGRT Haber’de “Neler Oluyor” programında yaptığı açıklamalar şöyle:

“Mektupların aslında bir özelliği yok. Mektuplar gayet rutin mektuplar. Milli günü sebebiyle gönderilmiş olan tebrik mektupları. Ama normal olamayan dönemde bu olduğu için de tabi ki dikkat çekici bir hale geliyor. Mektuplardan sonra Rusya’dan da, Rusya Devlet Başkanlığı sözcülerinden de ‘Türkiye ile ilişkilerimizi iyileştirmek istiyoruz, düzeltmek istiyoruz’ cevabı geliyor. Ben de dün burada ekonomi gazetecileri ile yapmış olduğumuz toplantıda, sohbet sırasında dediğim konuşuldu. Bu her iki ülke için sürdürülebilir bir ortam değil. Ama kim daha fazla zarar görür bundan derseniz, şu anda kimin daha fazla ekonomik alanda zarar gördüğü, tabi bizim de etkilendiğimiz, negatif etkilendiğimiz, gerek turizmde, gerek ihracatta gayet ortada.

“Pozitif bir dönüşüm başladı”

“Ama Rusya daha çok etkilendi ve etkilenmeye de devam edecek. Çünkü direkt bu fiyatların yukarı gitmesi, bir yandan enerji ve hammadde fiyatları, yani gelirleri itibarıyla Rusya’nın inanılmaz bir kayıp yaşadığı, kendi ihracatının sırf 2015 yılında yüzde 33,34’ler seviyesine düştüğü, Rusya’da gelirlerin düştüğü, fiyatların yukarı doğru gitmesi, çarpan etkisi yapıyor. Onun için burada akıl ortada, müşterek akıl, insan aklı bunun bir an önce düzeltilmesi. Beklentilerimiz de ‘aman işte Rusya’ya çok güzel olacak, her şey süt liman olacak, bir anda işler patlayacak, turistler gelecek’ yok böyle bir şey. Ama en azından negatif gidişin durması, bunun yavaş yavaş pozitife dönmesi ve bunun gerek ekonomik, gerekse turizm alanında, turizm de bir ekonomidir sonuçta, bu anlamlarda bir pozitif dönüşüm başlamış olması bile bizim için büyük anlam ifade ediyor.”

“Pişmanlık yok”

Rusya ile Türkiye’nin birbirini tamamlayan iki ülke olduğunu dile getiren Zeybekci, Rus uçağının düşürülmesi olayında Türkiye’nin herhangi bir suçu olmadığına dikkat çekti. Yaşananlardan dolayı pişman olmadıklarını, ancak üzgün olduklarını ifade eden Bakan Zeybekci, “Belki benzetme yanlış olacak ama insan kardeşini, insan anasını babasını, insan çocuğunu seçemez. İnsan komşusunu da seçemez. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Birbirimizi reddetme ama diğer taraftan Rusya ile Türkiye’nin şöyle bir özelliği de var; birinde olmayan her şey ötekinde var. Biz birbirimizi inanılmaz tamamlayan, birbirine inanılmaz bir şekilde birliktelikten kazançlı çıkacak iki ülkeden bahsediyoruz. Devasa bir Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nden gelen bir gelenekle, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra ilk defa bir uçağı, ilk defa bir savaş uçağı vurulan bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunun arkasında, bunu kabul etmek Türkiye için de böyledir yani. Ama biz haklıydık orada. Türkiye sınırı defalarca günlerce, aylarca ihlal edildi ve defalarca uyarılan ve girdikten sonra da dakikalarca, 13, 14 dakika boyunca uyarılan bir tacizden bahsediyoruz. Rus uçağının düşürülmesiyle orada Rus pilotunun öldürülmesi meselesi son derece üzücü bir mesele. Bu üzüldüğümüz bir mesele. Özür dilemek diplomatik anlamda çok başka bir şeydir. Pişmanlık da değil, üzgünüz yani. Onların da üzgün olması lazım. Türk hava sahasının bu kadar kasıtlı bir şekilde ihlal edilmesinden onların da üzgün olduğunu tahmin ediyoruz.