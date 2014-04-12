Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Seçim barajı kaldırılmalı, sıfıra düşürülmeli. Daha demokratik bir yapı için yeni bir anayasaya ihtiyacımız var" dedi.

Bosna-Hersek'te temaslarını tamamladıktan sonra Denizli'ye gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Denizli Valisi Abdülkadir Demir, AKP Milletvekilleri Mehmet Yüksel ve Nurcan Dalbudak, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve partililerle birlikte Çardak İlçesinde kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından karşılandı.

Bakan Zeybekci "Seçim barajı kaldırılmalı, sıfıra düşürülmeli. Daha demokratik bir yapı için yeni bir anayasaya ihtiyacımız var" dedi.

Zeybekci, "Türkiye evrensel standartlarda bir demokrasi devleti ve sosyal bir hukuk devleti olma yolunda yeni kazanımlar elde ediyor. Bunlardan bir tanesi de HSYK düzenlemesi. Türkiye'de yargının tarafsızlığı, kuvvetler ayrılığının yeniden yapılandırılması ile ilgili önemli bir adım atılmıştı. Anayasa Mahkemesi, kısmi olarak iptal etti. Bu kısmi iptalin de bugüne kadar yapılmış olan düzenlemenin, tamamen geçersiz olduğu anlamına gelmez. Yapılmış olan düzenlemelerin tamamı geçerlidir" dedi.



Türkiye'nin asıl ihtiyacının yeni bir anayasa olduğunu belirten Bakan Zeybekci, "Siyaseti tıkanma noktasına götüren bir şeyler var. Ülkemizde mevcut siyasi yapıyla, mevcut parlamenter düzeniyle bu seçim ve baraj yapısıyla Türkiye, bu tıkanmaları hukuk dışı alanlara tevessül edenleri her zaman yaşayacaktır. Türkiye'nin asıl problemi muhalefetin iktidar olamama korkusu ve iktidar olamadığı için de bir yok olma sendromu ile hukuk dışı, demokrasi dışı bütün girişimlerin peşine takılma hastalığıdır. Bu hastalığı iyi tespit etmek lazım. Türkiye yeni bir anayasayla iki meclisli, dar bölgeli, sıfır barajlı bir meclis. Diğeri de yürütmeyle seçilen iki meclisli bir sistemle adına siz ne derseniz deyin, ama ben buna Türk Milleti'nin kendi sistemini yaratabilecek bir kabiliyeti bulunduğuna inanıyorum. Böyle bir kazanıma gitmek zorundayız" diye konuştu.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Çardak'ta vatandaşlara hitap ettikten sonra Honaz İlçesine geçti.