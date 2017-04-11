Ekonomi Bakanı: Mayıstan sonra enflasyon düşecek

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, enflasyonun mayıstan itibaren aşağıya doğru dönmeye başlayacağını belirtti.

AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Zeybekçi "Enflasyonda en yüksek zirveleri şu anda görüyoruz, kur etkisi de bunda var, kurun geçişkenliği var. Nisanda enflasyon yükselmeyecek ama istediğimiz şekilde aşağıya inişle ilgili trend başlamayacak. Mayıstan itibaren bu trendin aşağıya doğru dönmeye başladığını, yüzde 8,5'ler seviyesine yıl sonunda ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

Rusya'nın tarım ürünlerine uyguladığı kısıtlamayla ilgili önümüzdeki hafta bir görüşme olacağını belirten Zeybekci, "Takvim nerede ve kimin için uygunsa, nerede olursa olsun, benim için önemli değil, bu anlamda görüşeceğiz. Yasaklarla hiçbir ülke kazanmaz, her iki ülke de kaybeder. Biri az kaybeder, biri çok kaybeder. Yasakların olmadığı bir ortamda her iki ülke kazanır" diye konuştu.