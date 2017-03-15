Ekonomi Bakanı: Hollanda dahil hiçbir ülke ile ekonomik ilişkilerimiz masada olmayacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Hollanda'yla yaşanan krizin ardından uygulanacak yaptırımlara ilişkin olarak, "Net olarak söylüyorum, hiçbir ülke ile Hollanda dahil olmak üzere bu süreçte ekonomi ve ticari ilişkilerimiz masada olmayacak" dedi.

DHA'nın haberine göre Bakan Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan “e-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği" basın tanıtım toplantısına katıldı. Zeybekci toplantıda gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

“Ekonomik, diplomatik anlamdaki iyi ilişkiler yüzyıllardır sürüyor" diyen Zeybekci, şunları söyledi:

"Şu anda bizim Hollanda ile ilişkilerimizin temeli 400 yıl. Hemen hemen sıfır sorunla geldiğimiz bir alan. Ama diğer taraftan detaylarını gayet bildiğimiz yaşanan olumsuzluklarda, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanının özellikle bir bayan bakanının tabi olduğu o uygulamaları kabul etmek mümkün değil.

Bunun hesabı mutlaka sorulacak. Ama bunun hesabı hukuki platformlarda sorulacak, diplomatik platformlarda sorulacak. Bakanımıza silah doğrultarak yani ekibine silah doğrultarak oradaki yapılan uygulama. Dokunulmazlığı var hiçbir şekilde dokunmazsınız, ne aracına dokunabilirsiniz ne de kendisine hiçbir şekilde 'şöyle yap' diyemezsiniz. Tüm dünyadaki diplomatik terbiyeye aykırı olan bu uygulamaları kendi mecralarında Türkiye olarak mutlaka karşılık verilecektir. Hukuki bütün haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır.

"Algı operasyonunu yürüten

terör örgütlerinin de bizden istedikleri de bu"

Oradaki vatandaşlarımızın tabi oldukları uygulamalarla ilgili hukuki anlamdaki bütün süreçler sonuna kadar götürülecektir. Ama bunu ekonomik anlamda diğer platformlara taşımak demek inanın bu algı operasyonlarını yani 23 Temmuz günü darbeden bir hafta sonra Türkiye'de darbenin başarısız olmasının, demokrasinin sonu olarak gören Almanya'da yayın yapan bir dergiyi alıp da bunun tüm Almanya'ya, Alman halkına ve devletine mal etmek yanlış olur. Ve bu algı operasyonunu yürüten terör örgütlerinin de bizden istedikleri de bu. Bizden bekledikleri de bu. Ekonomik, ticari, siyasi ve kültürel ilişkilerimizde bunun bir şeklide etkilenmesi ve sonuçlarının olması. Net olarak söylüyorum, hiçbir ülke ile Hollanda dahil olmak üzere bu süreçte ekonomi ve ticari ilişkilerimiz masada olmayacak."

'Ben Ekonomi Bakanı olarak söylüyorum'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi'nin Hollanda konusunda “Ekonomik yaptırım olabilir" sözlerinin hatırlatılması üzerine Zeybekci, “Ben ekonomi bakanı olarak söylüyorum" yanıtını verdi. Gazetecinin “Olmayacak yani" sözü üzerine Zeybekci, tekrar “Ben ekonomi bakanı olarak söylüyorum" diye konuştu.

'Merkez Bankamızın

bu süreçteki kararlarını destekliyoruz'

Bakan Nihat Zeybekci, yarın Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacak olmasının hatırlatılması üzerine, “Merkez Bankamızın bu süreçteki kararlarını destekliyoruz. Eli son derece güçlü ve enstrümanları da son derece çeşitlidir. Alacağı kararlar veya vereceği kararlar ve atacağı adımlar konusunda bağımsızdır ve destekliyorum ben. Merkez Bankamızın arkasındayız" diye konuştu.