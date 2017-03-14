T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hollanda’ya ekonomik yaptırım planlanıyor mu; hükümetten çelişkili açıklamalar

Kurtulmuş: Bize yapılan terbiyesizliği hoş görüyle karşılayacak değiliz

14 Mart 2017 21:08

Hükümet, Hollanda ile yaşanan diplomatik kriz sonrası ekonomik yaptırımlar yapılıp yapılmayacağı konusunda çelişkili açıklamalarda bulundu. Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Hollanda'ya ekonomik yaptırım yapılabileceğini söylerken Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, aksi yönde beyanlarda bulundu.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Kurtulmuş yaşanan diplomatik kriz yüzünden özür dilemesi gerektiğini söyledi ve "Hollandalılar yaptıklarını kabul edinceye kadar bu baskılarımızı sürdüreceğiz. Özür dileyecekler" diye konuştu.

Ekonomi Bakanı: O noktada değiliz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Hollanda ile yaşanan krizin ardından ülkeye ekonomik yaptırım uygulanması konusunda, "Şu anda o noktada değiliz, öyle bir şey söz konusu değil" demişti.

Gümrük Bakanı: Yaptırım uygulamıyoruz

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hollanda'ya ekonomik yaptırım düşünmediklerini söylemişti. Tüfenkçi "Bakanlar Kurulu'nda almış olduğumuz siyasi ve hukuki yaptırımların dışında şu anda bir yaptırım uygulamıyoruz. Ama ilerki zamanlarda ekonomik yaptırımlarda gündeme gelibilir" demişti.

ETİKETLER

numan kurtulmuşhollandaekonomik yaptırım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24