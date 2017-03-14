Hollanda’ya ekonomik yaptırım planlanıyor mu; hükümetten çelişkili açıklamalar

Hükümet, Hollanda ile yaşanan diplomatik kriz sonrası ekonomik yaptırımlar yapılıp yapılmayacağı konusunda çelişkili açıklamalarda bulundu. Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Hollanda'ya ekonomik yaptırım yapılabileceğini söylerken Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, aksi yönde beyanlarda bulundu.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtlayan Kurtulmuş yaşanan diplomatik kriz yüzünden özür dilemesi gerektiğini söyledi ve "Hollandalılar yaptıklarını kabul edinceye kadar bu baskılarımızı sürdüreceğiz. Özür dileyecekler" diye konuştu.

Ekonomi Bakanı: O noktada değiliz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Hollanda ile yaşanan krizin ardından ülkeye ekonomik yaptırım uygulanması konusunda, "Şu anda o noktada değiliz, öyle bir şey söz konusu değil" demişti.

Gümrük Bakanı: Yaptırım uygulamıyoruz

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Hollanda'ya ekonomik yaptırım düşünmediklerini söylemişti. Tüfenkçi "Bakanlar Kurulu'nda almış olduğumuz siyasi ve hukuki yaptırımların dışında şu anda bir yaptırım uygulamıyoruz. Ama ilerki zamanlarda ekonomik yaptırımlarda gündeme gelibilir" demişti.