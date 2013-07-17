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Ekonomi Bakanı Çağlayan: Fırsatçıları ahlaka davet ediyorum

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan bankaları uyararak, "Bir hafta evvel verdikleri kredilerin faizlerini artırmak için çalışmalar yapan fırsatçıları ahlaka davet ediyorum" dedi.

17 Temmuz 2013 23:24

 

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın başkanlığında gerçekleşen Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nun 19'uncu toplantısında Çağlayan, bankaları uyararak, "Bir hafta evvel verdikleri kredilerin faizlerini artırmak için çalışmalar yapan fırsatçıları ahlaka davet ediyorum" dedi.

radikal.com.tr'nin haberine göre, Çağlayan, "Bazı bankaların bilhassa birkaç özel bankanında içinde olduğu bazı bankaların şu aradan geçen 1 haftalık süre içinde bir hafta evvel verdikleri krediyi tekrar yenileme noktasında faizleri artırma noktasındaki çalışmalar KOBİ'ler tarafından bize şikayetleri iletiliyor. Sektörün içinde bu tür çarpıklığı yapan fırsatçılığı yapanları ahlaka davet ediyorum" dedi.

Küresel krizin dünya ekonomileri üzerindeki olumsuz etkilerinin sürdüğünü ifade eden Çağlayan, “Avro Bölgesinde bu dönemde binde 6'lık bir daralma bekleniyor. Bizim bakanlık olarak tahminlerimiz Avro Bölgesinin 2015-2016 yıllarında bile 2008 öncesine dönemeyeceği yönündedir" dedi.

Zafer Çağlayan, ihracat artışına da dikkat çekerek, “Mal ihracatı hedefinin Orta Vadeli Program çerçevesinde 158 milyar dolar, son 12 aylık verilere bakıldığında bunun gerçekleşmesi için 3,7 milyarlık bir bölüm kaldı" diye konuştu.

 

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