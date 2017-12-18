Ekonomi Bakanı: 210 firmaya ‘helal gıda ürünü’ belgesi verildi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in helal gıda ürünleriyle ilgili soru önergesini yanıtladı. Bakan Zeybekci, çeşitli aşamalardan geçen 210 firmaya ‘helal gıda ürünü’ belgesi verildiğini açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, helal gıda sertifikası alan ürünlerde, ithal GDO’lu ürünlerin kullanılmış olma ihtimaliyle oluşan endişeleri, Ekonomi Bakanlığına yönelttiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Gürer, önergesinde, “Ülkemizde Helal gıda sertifikalandırma çalışmaları 2005 yılından itibaren çalışmalarını sürdürmektedir. Helal Gıda ve Helal Sertifikalandırma belgesi verilen ürün sayısı kaçtır? GDO'luithal ürünler helal gıda ürünlerinde kullanılmakta mıdır? Örneğin helal gıda belgesi alan yerlerde hayvan yemi olarak GDO'lu ürünler kullanılmakta mıdır? GDO'lu ürünlerin ithalatına verilen izinde ürün içeriği incelenmesi belgesi dışında laboratuvar aşamasında izin verilmediği dikkate alındığında ithal GDO'lu yem ile beslenen hayvan ürünleri helal gıda kapsamında mıdır?GDO'lu tatlandırıcı ile üretilen tatlılara bu kapsamda helal gıda sertifikası verilmekte midir?” şeklinde sorular yöneltti.

Helal belge sayısı 434

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Ülkemizde Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) yanı sıra diğer bazı uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca da Helal Belgesi verilebilmektedir. TSE tarafından yürütülen Helal Belgelendirme sürecinde; saha inceleme, deney/analiz sonuçları ve komisyon kararları aşamalarını geçerek belge almaya hak kazanan güncel firma sayısı 210, güncel helal belge sayısı ise 434'tür” dedi.

GDO'lu ürünlere belge yok

Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) ürünlerle ilgili işlemlerin, 26 Eylül 2010 tarihinde yürürlüğe giren 5977 sayılı "Biyogüvenlik Kanunu" ve yine aynı tarihte yürürlüğe giren "Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik" hükümlerine göre yürütüldüğünü söyleyen Bakan Zeybekci, TSE tarafından gerçekleştirilen helal belgelendirme faaliyetleri kapsamında, GDO'lu gıda ürünlerine belge verilmediğini açıkladı.

Bu çerçevede, hayvan yemlerinde GDO kullanımına ilişkin olarak TSE, Biyogüvenlik Kanunu hükümlerinin esas alındığını anlatan Ekonomi Bakanı Zeybekci, “Biyogüvenlik Kanunu kapsamına giren ürünler ile ilgili olarak gıda amaçlı hiçbir GDO'lu ürüne izin verilmemiştir” açıklamasında bulundu.