Ekolojik yaşam çiftliğinde Eskrim

Dünya Yaslılık Derneği Ekolojik Yaşam Çiftliği, yaşlıların sosyalleştiği etkinliklere katıldığı mutluluk alanı olarak kurgulandı.

Farklı STK'lar ile işbirliğine gidilecek projenin önemli unsurlarından biri de eskrim. Eskrim Federasyonu Başkanı Müminhan Bilgin proje ile ilgili olarak şunları söyledi; "Eskrim her yaşta yapılabilen ender sporlardan biri olma özelliğinde. Dünya da 70 yaş üstü eskrim turnuvaları düzenlenmekte biz de Eskrim Federasyonu olarak her yıl 50 yaş üstü sporculara yönelik Vetereanlar Türkiye Şampiyonası düzenlemekteyiz. Yaşlılıkta sağlıklı, kaliteli yaşamın anahtarı eskrim. Daha önce eskrim sporuyla ilgilenmemiş yetişkinlere de eskrim eğitimi vererek onların yaşamlarına yeni bir soluk getiriyoruz. Eskrim Hem sağlıklı yaşam, hem sosyal ortam hem de centilmenliğin yaşandığı bir dünya."

Ekolojik Yaşam Çiftliği açılışında da ilerlemiş yaşlarıyla iki eskrimci bir gösteri maçı yaparak izleyenlere her yaşta eskrimin yapılabileceğini göstermiştir.