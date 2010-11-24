Ekolojik polisye gerilim: 'Ölüm Deltası'

T24- Gazeteci – yazar Önay Yılmaz’ın beşinci kitabı piyasaya çıktı. Yılmaz, Destek Yayınları’ndan satışa çıkarılan "Ölüm Deltası – Delta neyi gizliyordu da sırrına yaklaşan herkes ölüyordu?" adlı polisiye kitabında, kahramanlar ilginç bir olayın peşinden nefes nefese koşturuyor. Ekoloji konulu bir gerilim romanı olan "Ölüm Deltası", ekoloji konulu yazılarıyla tanınan Yılmaz’ın ikinci polisiye - macera kitabı.



Eserin konusu ise şöyle:



"Kızılırmak Deltası'nda da iki hafta içinde üç kişi esrarengiz bir şekilde ölür. Cinayet masası baş komiseri Çetin Akın, bu kaza sonucu ölümlere şüpheyle yaklaşır. Ve ölümlerin nedenlerini araştırmaya başlar. Ölümlerden, gazeteci arkadaşı Ahmet Kerim'i de haberdar ederek, ondan yardım ister. O sırada dünyanın başına gelecekler ve küresel ısınma konularında gazetesine seri yazılar hazırlamakla meşgul olan Ahmet Kerim, baş komisere yardımcı olmak için Samsun'a gider... Bu ölümler bir kaza mıdır, yoksa bir cinayet midir? Soruşturma derinleştikçe deltada başka kuşkulu ölümler de meydana gelir. Gazeteci ve baş komiser, çeşitli engellemelere rağmen, tüm zorlukları göğüsleyerek, yılmadan, kuşların ve kuş bilimcilerin dünyasına girerler; esrarengiz ölümlerin ve deltanın gizemini çözmeye çalışırlar..."







