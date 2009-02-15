Ekolojik bozulmaya karşı yürüyerek dünya turu

Dünyanın ekolojik dengesinin bozulmasına dikkati çekmek amacıyla yürüyerek dünya turuna çıkan yedi gezginden ikisi Erzincan'a geldi.



Fransa'nın başkenti Paris'ten 9 ay önce yola çıkan yedi kişiden oluşan grup, 9 ülkeyi yürüyerek geçtikten sonra Bulgaristan'dan Türkiye'ye girişyaptı.



Türkiye'de ayrılan grup üyelerinin bir kısmı Karadeniz bölgesine giderken, iki Fransız gezgin 28 yaşındaki Julia Das ve 27 yaşındaki Wilfrid Seeboldt Erzinca'a geldi.



Gezginlerden Julia Das, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 Mayısta Paris'ten başladıkları dünya turu kapsamında İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bosna Hersek, Arnavutluk, Makedonya, Yunanistan ve Bulgaristan'ı yürüyerek geçtiklerini belirtti.



''Dünyadaki ekolojik dengenin bozulmasına dikkati çekmek için 7 kişilik grup olarak dünya turuna çıktık. Biz Erzincan'a geldik diğer arkadaşlarımız ise Karadeniz'e gitti. Onlarla Erzurum'da buluşacağız'' diyen Das, Erzurum'un ardından Ağrı'ya gideceklerini söyledi.



Das, Türkiye'nden sonra İran ve Türkmenistan'a geçeceklerini ifade ederek, başlattıkları dünya turunu 5 yılda tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

