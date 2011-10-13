-Ekolojik Anayasa önerisi TBMM (A.A) - 13.10.2011 - Özgür Çoban - CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, ''ekolojik hassasiyeti'' yüksek bir anayasayla suyun, enerji kaynaklarının ve ülkenin geleceğinin garanti altına alınabileceğini söyledi. Onur, insanın doğanın bir parçası olduğunu, doğa merkezli yaklaşımların esasında, insan haklarını en temel ayrıntısından yakalayarak savunduğunu ifade etti. Birçok çevre örgütünün biraraya gelerek, ''Ekolojik Anayasa Girişimi''ni oluşturduğunu anlatan Onur, kendisinin de bir süre önce bu girişime katıldığını ifade etti. ''Ekolojik Anayasa''nın farklı bir bakış açısı olduğuna dikkati çeken Onur, ''Yani bir anayasada olması gereken maddelerin ekolojik açıdan yorumlanması anlamına geliyor. Temel ilke, doğayı bir hak öznesi olarak tanımlamak. Anayasada doğa bir hak öznesi olarak tanımlandığında bundan sonra ona dayanan kanun, yönetmelik bir aykırılık ifade etmiyor'' diye konuştu.