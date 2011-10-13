T24 LogoT24 Logo
Politika

Ekolojik Anayasa önerisi TBMM (A.A)

13 Ekim 2011 14:34

-Ekolojik Anayasa önerisi TBMM (A.A) - 13.10.2011 - Özgür Çoban - CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, ''ekolojik  hassasiyeti'' yüksek bir anayasayla suyun, enerji kaynaklarının ve ülkenin geleceğinin garanti altına alınabileceğini söyledi. Onur, insanın doğanın bir parçası olduğunu, doğa merkezli yaklaşımların esasında, insan haklarını en temel ayrıntısından yakalayarak savunduğunu ifade etti. Birçok çevre örgütünün biraraya gelerek, ''Ekolojik Anayasa Girişimi''ni oluşturduğunu anlatan Onur, kendisinin de bir süre önce bu girişime katıldığını ifade etti. ''Ekolojik Anayasa''nın farklı bir bakış açısı olduğuna dikkati çeken Onur, ''Yani bir anayasada olması gereken maddelerin ekolojik açıdan yorumlanması anlamına geliyor. Temel ilke, doğayı bir hak öznesi olarak tanımlamak. Anayasada doğa bir hak öznesi olarak tanımlandığında bundan sonra ona dayanan kanun, yönetmelik bir aykırılık ifade etmiyor'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24