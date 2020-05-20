Ekoloji örgütleri ve sanatçılardan mektup: Alamos Gold Kaz Dağları'ndan tahliye edilsin

20 Mayıs 2020 20:50
Ülkedeki onlarca ekoloji örgütünün yanı sıra aralarında ünlü sanatçı ve edebiyatçıların da aralarında bulunduğu 209 imza ile yayımlanan açık mektupta Kaz Dağları ve diğer bölgelerdeki altın madeni projelerinin iptali, Alamos Gold'un Kaz Dağı'nı rehabilite ederek tahliyesi ve siyanürlü altın madenciliğinin yasaklanması istendi.
Kaz Dağları'nda yapılmak istenen altın madenciliğine karşı Kirazlı Balaban mevkiinde devam eden nöbet bugün 300. gününü doldurdu. Alamos Gold'un (Doğu Biga Madencilik) Kirazlı Altın Madeni Projesi'ne karşı nöbet tutanlara geçtiğimiz günlerde Çanakkale Valiliği tarafından para cezaları kesilmiş ve nöbet alanını boşaltmaları tebliğ edilmişti.
Evrensel'in haberine göre nöbet sürerken yayımlanan "Alamos Gold Kazdağları’ndan Tahliye Edilsin" başlıklı açık mektupta ülkemizin birçok bölgesinde olduğu gibi, Kazdağlarının da özellikle altın madenciliği projelerinin tehdidi altında olduğuna vurgu yapıldı.
Bölgenin neredeyse her yanının ruhsatlandırıldığının, yerli ve yabancı şirketlere satıldığının belirtildiği mektupta "Halihazırda TÜMAD Holding Lapseki’de üretime başlamıştır. Bu projeler dışında daha onlarca proje bulunmaktadır. Cengiz Holdinge satılan Halilağa Projesi ile ilgili olarak da civar köylerde çeşitli gelişmelerin olduğu gözlemlenmektedir" denildi.
2019’un ikinci yarısında Kirazlı Altın Madeni Projesi için 347 bin 815 ağacın kesilme görüntülerinin kamuoyuna yansıması sonucu gelişen tepkilerin ülke çapına yayıldığına dikkat çekilen mektupta şu ifadelere yer verildi:
"Kazdağları’nın savunusu için başlatılan çadırlı nöbet ise 300 gündür Çanakkale’de Kirazlı Balaban mevkiinde sürdürülmektedir. Şirketin çalışmalarının gözlenmesi ve olası orman katliamının engellenmesi için sürdürülen çadırlı nöbet eylemine karşı itibarsızlaştırma girişimleri olmuş ve ormanda 'yasal olmayan konaklama' iddiasıyla defalarca para cezaları kesilmiştir. Son aşamada da Covid-19 bahanesiyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına dayanarak alanın tahliyesi istenmiştir. Bu karara Çanakkale’deki STK’lar ve alanda bulunanlar itirazlarını yapmış ve tahliye kararının mesnetsiz olduğunu belirtilerek alanda kalınmaya devam edileceği ifade edilmiş, buna rağmen nöbettekilere toplam 57 bin 240 liralık idari para cezası kesilmiştir. Alanı tahliye etmesi gerekenler yaşam savunucuları değil, ruhsatı 13 Ekim 2019 tarihinde dolduğu ve yenilenmediği halde Kirazlı’yı işgal etmeye devam eden Alamos Gold’dur."
Mektupta içinde bulunulan Covid-19 sürecinin herkese doğanın korunmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkat çekilerek, "Altın madenciliği, termik santraller ve son zamanlarda her tarafa yayıldığı görülen RES’ler Kazdağları’nın sonunu getirecektir" denildi.
"Bilinmelidir ki Kazdağları’nı korumaya ve savunmaya devam edeceğiz" denilen mektupta şu taleplere yer verildi:
Kazdağları’ndaki tüm altın madenciliği projelerinden acilen vazgeçilmeli, tüm ruhsatlar ve tahsisler iptal edilmelidir.
Maden Yasası ve Yönetmeliği çevre ve ekoloji örgütleri, ilgili odaların ve baroların katılımıyla açık, demokratik katılımcı bir şekilde yeniden düzenlenmelidir. Altın madenlerinde kullanılan siyanürlü liç yöntemi, halk sağlığına bir tehdit oluşturduğu için yasaklanmalıdır.
Alamos Gold (Doğu Biga Madencilik), Çanakkale Kirazlı’dan acilen tahliye edilmeli, şirketin tüm projeleri iptal edilmelidir.
Benzer projelerle başka şirketlerinin Kirazlı’ya göz dikmemesi ve ekosistemin tahribatının giderilebilmesi için Kirazlı Altın Madeni Projesi nedeniyle traşlanmış olan alan ekolojik yöntemlerle rehabilite edilmelidir.
Kirazlı ve çevresinde ve Kazdağları’nın diğer bölgelerinde ihtiyaç duyulan su, yol, gölet gibi alt yapı düzenlemeleri maden şirketleri eliyle değil, kamu eliyle yerine getirilmelidir. Kumarlar Köyü’nün su kaynakları ve meraları köylüye bırakılmalıdır.
Yöre halkının iş ve istihdam talebi, maden şirketleri üzerinden değil, yöreye uygun, ekolojik tarımı ve turizmi önceleyen projeler üzerinden kamu tarafından karşılanmalı, bölgede tarımsal üretim kooperatifleri özendirilmeli ve desteklenmelidir.
Yaşam savunucularına kesilen tüm cezalar iptal edilmelidir.
Kamuoyuna seslenilen, ilgili tüm bakanlıkları, milletvekillerini ve Çanakkale'deki idari birimleri göreve çağıran mektuptaki imzalar şunlar:
1 Heryerkazdağları
2 Kazdağları Kardeşliği
3 Kazdağları İstanbul Dayanışması (KİD)
4 Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği
5 Kazdağları Sanatçı Dayanışması
6 Kazdağları Yalova Dayanışması
7 Agonya Doğa Koruma Girişimi
8 Alakır Nehri Kardeşliği
9 Anadolu Çocuk Eğitim Platformu
10 Anadolu’da Yaşam Tüketim Kooperatifi
11 Antalya Ekoloji Meclisi
12 Arıkbaşı Köyü Eğitim ve Kültür Derneği
13 Artvin Çevre Platformu
14 Ataköy Doğa ve Yaşam Derneği (ADOYAD)
15 Ataol Behramoğlu
16 Ataşehir Dayanışma Ağı
17 Avcılar Çevre Kültürünü Geliştirme ve Eğitimi Afet Yardım Derneği (AVÇEDER)
18 Avcılar Dayanışma Ağı
19 Avcılar Kültür Sanat Derneği
20 Ayancık Çevre Derneği
21 Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP)
22 Aydın Engin
23 Ayvalık Tabiat Platformu
24 Bahçelievler Dayanışma Ağı
25 Bakırköy Kent Savunması
26 Bakırtepe Çevre Platformu
27 Balıkesir Barosu Çevre Komisyonu
28 Barış Yarkadaş
29 Bartın Çevre Kültür ve Doğal Varlıkları Koruma Derneği
30 Bartın Güzel Sanatlar ve Turizm Derneği
31 Bartın Kadın Dayanışma Derneği
32 Bartın Platformu
33 Batı Antalya Gıda Topluluğu
34 Bayramtepe Dayanışma Ağı
35 Bergama Çevre Platformu
36 Beşiktaş Dayanışma Ağı
37 Beydağları Kardeşliği
38 Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV)
39 birbuçuk kolektif
40 Bodrum Yarımadası Kültür ve Çevresini Koruma Derneği
41 Bozcaada Forum
42 Britanya Alevi Federasyonu
43 Burhaniye Çevre Platformu (BURÇEP)
44 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek
45 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan
46 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Eren Erdem
47 Cumhuriyet Kadınları Derneği Beşiktaş Şubesi
48 Çağıl Kaya
49 Çanakkale Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu
50 Çanakkale-Büro Emekçileri Sendikası (BES)
51 Çanakkale-Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı
52 Çanakkale-Çan Çevre Derneği
53 Çanakkale-Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen)
54 Çanakkale-Emek Partisi (EMEP) İl Örgütü
55 Çanakkale Halkevi
56 Çanakkale Haziran Meclisi
57 Çanakkale-İnsan Hakları Derneği
58 Çanakkale Kadın Platformu
59 Çanakkale Sağlık Çalışanları ve Emeklileri Derneği
60 Çanakkale-Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)
61 Çanakkale Sivil İnisiyatif
62 Çanakkale-Sol Parti İl Örgütü
63 Çanakkale Tabip Odası
64 Çanakkale-Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen)
65 Çanakkale-Türkiye İşçi Partisi (TİP) İl Örgütü
66 Çanakkale-Yeşil Sol Parti İl Örgütü
67 Çekerek Irmağı Özgür Akacak Platformu
68 Çekmeköy Dayanışma Ağı
69 Çekmeköy Dayanışma Derneği
70 Çeşme Sürdürülebilir Yaşam Platformu
71 ÇİYAP Çine Yaşam Platformu
72 Deniz İkizler
73 Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği
74 Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK) Genel Merkezi
75 DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) Genel Merkezi
76 Didim Çevre Platformu (DİÇEP)
77 Dikili Çevre Platformu
78 Dinar Menderes Havza İnisiyatifi
79 Divriği Kültür Derneği
80 Doğa Derneği (DD)
81 Doğanın Çocukları
82 Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER)
83 Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri (DAÇE)
84 Doğu Antalya Gıda Topluluğu
85 Donkişot Bisiklet Kolektifi
86 DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu
87 Edremit Çevre Platformu
88 Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP)
89 Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Yalova Şubesi
90 Ekoloji Birliği
91 Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD)
92 Eko-Öğrenci Hareketi
93 Emek Partisi (EMEP) Genel Merkezi
94 Emekliler Dayanışma Sendikası
95 Erdek Körfezi Dayanışma Platformu
96 Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Merkezi
97 Fatsa Ünye Doğa Koruma Platformu
98 Foça Forum
99 Gazi Dayanışma Ağı
100 Gölet Gönüllüleri
101 Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği
102 Güney Marmara Dayanışması
103 Güngören Demokrasi Platformu
104 Güzelbahçe Çevre Derneği (Gülder)
105 Güzeltepe Kültür Evi Derneği
106 Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Ekoloji Meclisi
107 Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ekoloji Komisyonu
108 Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu
109 Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Züheyla Gülüm
110 Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir Milletvekili Murat Çepni
111 Hasankeyf Yaşatma Girişimi
112 Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP)
113 Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM)
114 Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi
115 Hewsel Koruma Platformu
116 İlke Mühendisler Grubu
117 İstanbul Kent Savunması (İKS)
118 İşçiler Dayanışma Ağı
119 İzmir Çevre Gönüllüleri Platformu
120 İzmir Yaşam Alanları
121 Kadıköy Dayanışma Ağı
122 Kadıköy Kent Dayanışması
123 Kadıköy Tiyatroları Platformu
124 Kadın Partisi
125 Kadın Savunma Ağı
126 Karaburun Kent Konseyi
127 Karadeniz Çevre Haber
128 Karadeniz İsyandadır Platformu
129 Karaman Ekoloji Derneği
130 Kartal Dayanışma Ağı
131 Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği
132 Kırıntı Köyü Çevre Platformu
133 Kırmızı Biber Derneği
134 Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği
135 Kocaeli Çevre Savunması
136 Kuşadası Çevre Platformu
137 Kuzey Ormanları Savunması (KOS)
138 Küçükçekmece Dayanışma Ağı
139 Levent Üzümcü
140 Loç Vadisi Koruma Platformu
141 Maltepe Forumu
142 Maltepe Sokak Kültür Derneği
143 Memleket Sevdalıları Derneği (MSD)
144 Mersin Nükleer Karşıtı Platform (Mersin NKP)
145 Merzifon Çevre Platformu (MERÇEP)
146 Metin Türkcan
147 Mezopotamya Ekoloji Hareketi
148 Milli Merkez
149 Mor Dayanışma
150 Muğla Çevre Platformu (MUÇEP)
151 Munzur Çevre Kültür ve Dayanışma Derneği
152 Munzur Koruma Kurulu (DEDEF)
153 Murat Dağı Çevre Koruma Platformu
154 Mustafa Horasan
155 Nazilli Çevre Platformu
156 Ne Münasebet Band
157 Nurtepe-Güzeltepe Dayanışma Ağı
158 ODTÜ Kavaklık İnisiyatifi
159 Okmeydanı Dayanışma Ağı
160 Onbirinci Kültür Sanat
161 Ordu Çevre Derneği (ORÇEV)
162 Orhan Aydın
163 Orhanlar Dayanışması
164 Polen Ekoloji
165 Politeknik-Halkın Mühendisleri Mimarları Şehir Plancıları
166 Praksis
167 Refikler Komünü
168 Salihli Çevre Derneği
169 Samanlı Dağları Çevre ve Kültür Derneği (SAMDER)
170 Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP)
171 Sarıyer Dayanışma Ağı
172 Sinop Çevre Dostları Derneği
173 Sinop Nükleer Karşıtı Platform (SİNOP NKP)
174 SNKPDER
175 Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Genel Merkezi
176 Söke Çevre Platformu (SÖKEÇEP)
177 sub inisiyatifi
178 Sunay Akın
179 Şişli Dayanışma Ağı
180 Şişli Demokrasi Meclisi
181 Şişli Kent Konseyi
182 Tamer Temel
183 Tarım Orman Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (Tarım Orman-İş Sendikası) Genel Merkezi
184 Tarlabaşı Dayanışma Ağı
185 tayfa bandista
186 Turgutlu Çevre Platformu (TURÇEP)
187 Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer)
188 Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Merkezi
189 Türkiye Ziraatçılar Derneği
190 Uğur Poyraz
191 Uşak Murat Dağı Yok Olmasın Platformu
192 Validebağ Gönüllüleri Derneği
193 Validebağ Savunması
194 Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu
195 Yalova Barosu
196 Yalova Platformu
197 Yaşam ve Dayanışma Yolcuları
198 Yeni Foça Forum
199 Yeni İnsan Yayınevi
200 Yeryüzü Derneği
201 Yeryüzü Vegan Kolektifi
202 Yeşil Alan Sakinleri
203 Yeşil Artvin Derneği
204 Yeşil Direniş-Ekoloji ve Yaşam Gazetesi
205 Yeşil Sol Parti Genel Merkezi
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207 Yeşil ve Sol Çalışma Grubu
208 Yunuslara Özgürlük Platformu
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