T24 LogoT24 Logo
Çevre

Ekoloji örgütleri ve sanatçılardan mektup: Alamos Gold Kaz Dağları'ndan tahliye edilsin

20 Mayıs 2020 20:50

Ülkedeki onlarca ekoloji örgütünün yanı sıra aralarında ünlü sanatçı ve edebiyatçıların da aralarında bulunduğu 209 imza ile yayımlanan açık mektupta Kaz Dağları ve diğer bölgelerdeki altın madeni projelerinin iptali, Alamos Gold'un Kaz Dağı'nı rehabilite ederek tahliyesi ve siyanürlü altın madenciliğinin yasaklanması istendi.

Kaz Dağları'nda yapılmak istenen altın madenciliğine karşı Kirazlı Balaban mevkiinde devam eden nöbet bugün 300. gününü doldurdu. Alamos Gold'un (Doğu Biga Madencilik) Kirazlı Altın Madeni Projesi'ne karşı nöbet tutanlara geçtiğimiz günlerde Çanakkale Valiliği tarafından para cezaları kesilmiş ve nöbet alanını boşaltmaları tebliğ edilmişti.

Bölgenin neredeyse her yanı ruhsatlandırıldı

Evrensel'in haberine göre nöbet sürerken yayımlanan "Alamos Gold Kazdağları’ndan Tahliye Edilsin" başlıklı açık mektupta ülkemizin birçok bölgesinde olduğu gibi, Kazdağlarının da özellikle altın madenciliği projelerinin tehdidi altında olduğuna vurgu yapıldı.

Bölgenin neredeyse her yanının ruhsatlandırıldığının, yerli ve yabancı şirketlere satıldığının belirtildiği mektupta "Halihazırda TÜMAD Holding Lapseki’de üretime başlamıştır. Bu projeler dışında daha onlarca proje bulunmaktadır. Cengiz Holdinge satılan Halilağa Projesi ile ilgili olarak da civar köylerde çeşitli gelişmelerin olduğu gözlemlenmektedir" denildi.

Su ve Yaşam Nöbeti bitirilmeye çalışılıyor

2019’un ikinci yarısında Kirazlı Altın Madeni Projesi için 347 bin 815 ağacın kesilme görüntülerinin kamuoyuna yansıması sonucu gelişen tepkilerin ülke çapına yayıldığına dikkat çekilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Kazdağları’nın savunusu için başlatılan çadırlı nöbet ise 300 gündür Çanakkale’de Kirazlı Balaban mevkiinde sürdürülmektedir. Şirketin çalışmalarının gözlenmesi ve olası orman katliamının engellenmesi için sürdürülen çadırlı nöbet eylemine karşı itibarsızlaştırma girişimleri olmuş ve ormanda 'yasal olmayan konaklama' iddiasıyla defalarca para cezaları kesilmiştir. Son aşamada da Covid-19 bahanesiyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına dayanarak alanın tahliyesi istenmiştir. Bu karara Çanakkale’deki STK’lar ve alanda bulunanlar itirazlarını yapmış ve tahliye kararının mesnetsiz olduğunu belirtilerek alanda kalınmaya devam edileceği ifade edilmiş, buna rağmen nöbettekilere toplam 57 bin 240 liralık idari para cezası kesilmiştir. Alanı tahliye etmesi gerekenler yaşam savunucuları değil, ruhsatı 13 Ekim 2019 tarihinde dolduğu ve yenilenmediği halde Kirazlı’yı işgal etmeye devam eden Alamos Gold’dur."

Covid-19 gösterdi ki...

Mektupta içinde bulunulan Covid-19 sürecinin herkese doğanın korunmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğine dikkat çekilerek, "Altın madenciliği, termik santraller ve son zamanlarda her tarafa yayıldığı görülen RES’ler Kazdağları’nın sonunu getirecektir" denildi.

"Bilinmelidir ki Kazdağları’nı korumaya ve savunmaya devam edeceğiz" denilen mektupta şu taleplere yer verildi:

Kazdağları’ndaki tüm altın madenciliği projelerinden acilen vazgeçilmeli, tüm ruhsatlar ve tahsisler iptal edilmelidir.

Maden Yasası ve Yönetmeliği çevre ve ekoloji örgütleri, ilgili odaların ve baroların katılımıyla açık, demokratik katılımcı bir şekilde yeniden düzenlenmelidir. Altın madenlerinde kullanılan siyanürlü liç yöntemi, halk sağlığına bir tehdit oluşturduğu için yasaklanmalıdır.

Alamos Gold (Doğu Biga Madencilik), Çanakkale Kirazlı’dan acilen tahliye edilmeli, şirketin tüm projeleri iptal edilmelidir.

Benzer projelerle başka şirketlerinin Kirazlı’ya göz dikmemesi ve ekosistemin tahribatının giderilebilmesi için Kirazlı Altın Madeni Projesi nedeniyle traşlanmış olan alan ekolojik yöntemlerle rehabilite edilmelidir.

Kirazlı ve çevresinde ve Kazdağları’nın diğer bölgelerinde ihtiyaç duyulan su, yol, gölet gibi alt yapı düzenlemeleri maden şirketleri eliyle değil, kamu eliyle yerine getirilmelidir. Kumarlar Köyü’nün su kaynakları ve meraları köylüye bırakılmalıdır.

Yöre halkının iş ve istihdam talebi, maden şirketleri üzerinden değil, yöreye uygun, ekolojik tarımı ve turizmi önceleyen projeler üzerinden kamu tarafından karşılanmalı, bölgede tarımsal üretim kooperatifleri özendirilmeli ve desteklenmelidir.

Yaşam savunucularına kesilen tüm cezalar iptal edilmelidir. 

İmzacılar

Kamuoyuna seslenilen, ilgili tüm bakanlıkları, milletvekillerini ve Çanakkale'deki idari birimleri göreve çağıran mektuptaki imzalar şunlar:

1    Heryerkazdağları

2    Kazdağları Kardeşliği

3    Kazdağları İstanbul Dayanışması (KİD)

4    Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

5    Kazdağları Sanatçı Dayanışması

6    Kazdağları Yalova Dayanışması

7    Agonya Doğa Koruma Girişimi

8    Alakır Nehri Kardeşliği

9    Anadolu Çocuk Eğitim Platformu

10    Anadolu’da Yaşam Tüketim Kooperatifi

11    Antalya Ekoloji Meclisi

12    Arıkbaşı Köyü Eğitim ve Kültür Derneği

13    Artvin Çevre Platformu

14    Ataköy Doğa ve Yaşam Derneği (ADOYAD)

15    Ataol Behramoğlu

16    Ataşehir Dayanışma Ağı

17    Avcılar Çevre Kültürünü Geliştirme ve Eğitimi Afet Yardım Derneği (AVÇEDER)

18    Avcılar Dayanışma Ağı

19    Avcılar Kültür Sanat Derneği

20    Ayancık Çevre Derneği

21    Aydın Çevre ve Kültür Platformu (AYÇEP)

22    Aydın Engin

23    Ayvalık Tabiat Platformu

24    Bahçelievler Dayanışma Ağı

25    Bakırköy Kent Savunması

26    Bakırtepe Çevre Platformu

27    Balıkesir Barosu Çevre Komisyonu

28    Barış Yarkadaş

29    Bartın Çevre Kültür ve Doğal Varlıkları Koruma Derneği

30    Bartın Güzel Sanatlar ve Turizm Derneği

31    Bartın Kadın Dayanışma Derneği

32    Bartın Platformu

33    Batı Antalya Gıda Topluluğu

34    Bayramtepe Dayanışma Ağı

35    Bergama Çevre Platformu

36    Beşiktaş Dayanışma Ağı

37    Beydağları Kardeşliği

38    Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV)

39    birbuçuk kolektif

40    Bodrum Yarımadası Kültür ve Çevresini Koruma Derneği

41    Bozcaada Forum

42    Britanya Alevi Federasyonu

43    Burhaniye Çevre Platformu (BURÇEP)

44    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek

45    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan

46    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Eren Erdem

47    Cumhuriyet Kadınları Derneği Beşiktaş Şubesi

48    Çağıl Kaya

49    Çanakkale Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu

50    Çanakkale-Büro Emekçileri Sendikası (BES)

51    Çanakkale-Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı

52    Çanakkale-Çan Çevre Derneği

53    Çanakkale-Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen)

54    Çanakkale-Emek Partisi (EMEP) İl Örgütü

55    Çanakkale Halkevi

56    Çanakkale Haziran Meclisi

57    Çanakkale-İnsan Hakları Derneği

58    Çanakkale Kadın Platformu

59    Çanakkale Sağlık Çalışanları ve Emeklileri Derneği

60    Çanakkale-Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)

61    Çanakkale Sivil İnisiyatif

62    Çanakkale-Sol Parti İl Örgütü

63    Çanakkale Tabip Odası

64    Çanakkale-Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen)

65    Çanakkale-Türkiye İşçi Partisi (TİP) İl Örgütü

66    Çanakkale-Yeşil Sol Parti İl Örgütü

67    Çekerek Irmağı Özgür Akacak Platformu

68    Çekmeköy Dayanışma Ağı

69    Çekmeköy Dayanışma Derneği

70    Çeşme Sürdürülebilir Yaşam Platformu

71    ÇİYAP Çine Yaşam Platformu

72    Deniz İkizler

73    Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği

74    Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK) Genel Merkezi

75    DİSK/Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) Genel Merkezi

76    Didim Çevre Platformu (DİÇEP)

77    Dikili Çevre Platformu

78    Dinar Menderes Havza İnisiyatifi

79    Divriği Kültür Derneği

80    Doğa Derneği (DD)

81    Doğanın Çocukları

82    Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER)

83    Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri (DAÇE)

84    Doğu Antalya Gıda Topluluğu

85    Donkişot Bisiklet Kolektifi

86    DOSAB Termik Santraline Hayır Platformu

87    Edremit Çevre Platformu

88    Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP)

89    Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Yalova Şubesi

90    Ekoloji Birliği

91    Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD)

92    Eko-Öğrenci Hareketi

93    Emek Partisi (EMEP) Genel Merkezi

94    Emekliler Dayanışma Sendikası

95    Erdek Körfezi Dayanışma Platformu

96    Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Genel Merkezi

97    Fatsa Ünye Doğa Koruma Platformu

98    Foça Forum

99    Gazi Dayanışma Ağı

100    Gölet Gönüllüleri

101    Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği

102    Güney Marmara Dayanışması

103    Güngören Demokrasi Platformu

104    Güzelbahçe Çevre Derneği (Gülder)

105    Güzeltepe Kültür Evi Derneği

106    Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Ekoloji Meclisi

107    Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ekoloji Komisyonu

108    Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu

109    Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Züheyla Gülüm

110    Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir Milletvekili Murat Çepni

111    Hasankeyf Yaşatma Girişimi

112    Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP)

113    Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM)

114    Hayvan Özgürlüğü İnisiyatifi

115    Hewsel Koruma Platformu

116    İlke Mühendisler Grubu

117    İstanbul Kent Savunması (İKS)

118    İşçiler Dayanışma Ağı

119    İzmir Çevre Gönüllüleri Platformu

120    İzmir Yaşam Alanları

121    Kadıköy Dayanışma Ağı

122    Kadıköy Kent Dayanışması

123    Kadıköy Tiyatroları Platformu

124    Kadın Partisi

125    Kadın Savunma Ağı

126    Karaburun Kent Konseyi

127    Karadeniz Çevre Haber

128    Karadeniz İsyandadır Platformu

129    Karaman Ekoloji Derneği

130    Kartal Dayanışma Ağı

131    Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği

132    Kırıntı Köyü Çevre Platformu

133    Kırmızı Biber Derneği

134    Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği

135    Kocaeli Çevre Savunması

136    Kuşadası Çevre Platformu

137    Kuzey Ormanları Savunması (KOS)

138    Küçükçekmece Dayanışma Ağı

139    Levent Üzümcü

140    Loç Vadisi Koruma Platformu

141    Maltepe Forumu

142    Maltepe Sokak Kültür Derneği

143    Memleket Sevdalıları Derneği (MSD)

144    Mersin Nükleer Karşıtı Platform (Mersin NKP)

145    Merzifon Çevre Platformu (MERÇEP)

146    Metin Türkcan

147    Mezopotamya Ekoloji Hareketi

148    Milli Merkez

149    Mor Dayanışma

150    Muğla Çevre Platformu (MUÇEP)

151    Munzur Çevre Kültür ve Dayanışma Derneği

152    Munzur Koruma Kurulu (DEDEF)

153    Murat Dağı Çevre Koruma Platformu

154    Mustafa Horasan

155    Nazilli Çevre Platformu

156    Ne Münasebet Band

157    Nurtepe-Güzeltepe Dayanışma Ağı

158    ODTÜ Kavaklık İnisiyatifi

159    Okmeydanı Dayanışma Ağı

160    Onbirinci Kültür Sanat

161    Ordu Çevre Derneği (ORÇEV)

162    Orhan Aydın

163    Orhanlar Dayanışması

164    Polen Ekoloji

165    Politeknik-Halkın Mühendisleri Mimarları Şehir Plancıları

166    Praksis

167    Refikler Komünü

168    Salihli Çevre Derneği

169    Samanlı Dağları Çevre ve Kültür Derneği (SAMDER)

170    Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP)

171    Sarıyer Dayanışma Ağı

172    Sinop Çevre Dostları Derneği

173    Sinop Nükleer Karşıtı Platform (SİNOP NKP)

174    SNKPDER

175    Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) Genel Merkezi

176    Söke Çevre Platformu (SÖKEÇEP)

177    sub inisiyatifi

178    Sunay Akın

179    Şişli Dayanışma Ağı

180    Şişli Demokrasi Meclisi

181    Şişli Kent Konseyi

182    Tamer Temel

183    Tarım Orman Hayvancılık ve Çevre Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikası (Tarım Orman-İş Sendikası) Genel Merkezi

184    Tarlabaşı Dayanışma Ağı

185    tayfa bandista

186    Turgutlu Çevre Platformu (TURÇEP)

187    Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer)

188    Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Merkezi

189    Türkiye Ziraatçılar Derneği

190    Uğur Poyraz

191    Uşak Murat Dağı Yok Olmasın Platformu

192    Validebağ Gönüllüleri Derneği

193    Validebağ Savunması

194    Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu

195    Yalova Barosu

196    Yalova Platformu

197    Yaşam ve Dayanışma Yolcuları

198    Yeni Foça Forum

199    Yeni İnsan Yayınevi

200    Yeryüzü Derneği

201    Yeryüzü Vegan Kolektifi

202    Yeşil Alan Sakinleri

203    Yeşil Artvin Derneği

204    Yeşil Direniş-Ekoloji ve Yaşam Gazetesi

205    Yeşil Sol Parti Genel Merkezi

206    Yeşil Sol Parti Beyoğlu İlçe Örgütü

207    Yeşil ve Sol Çalışma Grubu

208    Yunuslara Özgürlük Platformu

209    10. Köy Derneği

ETİKETLER

ekoloji örgütüAlamos GoldKaz DağıKazdağlarıDoğu Biga MadencilikKirazlı Altın Madeni Projesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24