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Bilim / Teknoloji

Ekolay'dan "fotokoppi" hizmeti

Ekolay, "Fotokoppi" hizmeti ile fotoğrafınızı birbirinden yaratıcı şablonlar içine yerleştirerek arkadaşlarınıza gönderme ya da bilgisayarınıza kaydetme imkânı

03 Eylül 2008 03:00

Ekolay, "Fotokoppi" hizmeti ile fotoğrafınızı birbirinden yaratıcı şablonlar içine yerleştirerek arkadaşlarınıza gönderme ya da bilgisayarınıza kaydetme imkânı sunuyor.

http://fotokoppi.ekolay.net/ adresinden ulaşabileceğiniz Fotokoppi hizmeti internet kullanıcılarının rahatlıkla kullanabileceği bir fotoğraf servisi. Bu yeni hizmet ile fotoğrafınızı ilginç yerlerde gösterebilir ve çevrenizdekileri şaşırtabilirsiniz.

Yakın gelecekte çok daha interaktif hale gelerek yaratıcı fikirlerinize de açılacak bu hizmet, internet kullanıcılarına yeni ufuklar açmaya aday. Klasik fotograf servisleri dışında yeni bir soluk getiren fotokoppi. Artık photoshop bilmeyenlere de fotoğraflarıyla çevresindekileri şaşırtma imkanı sağlıyor.

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