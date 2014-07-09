Ekmeleddin İhsanoğlu'nun iftar programında olay

Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Ayvansaray'da katılacağı iftar yerinde kavga çıktı. Bir el silah sesi duyuldu. Olay üzerine Ekmeleddin İhsanoğlu ayrıldı.

ntvmsnbc'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nun katılacağı iftar programı güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

İhsanoğlu Eyüp Sultan ziyaretinin ardından iftar yemeğine katılmak üzere MHP'nin Ayvansaray'daki iftar çadırına geldi. Bu sırada duyulan bir el silah sesi paniğe neden oldu. Olay üzerine güvenlik gerekçesiyle Ekmeleddin İhsanoğlu aracına binerek bölgeden ayrıldı.

Koruma polisi ateş etti

Olayla ilgili gazetecilere açıklama yapan MHP İstanbul İl Başkanı Memet Bülent Karataş, paniğe neden olan silahı koruma polisinin ateşlediğini iddia etti. Yaptıkları uyarılara rağmen İhsanoğlu'nun ziyaret edeceği türbenin kapalı olduğunu söyleyen Karataş, olayda kasıt olduğunu söyledi.

İhsanoğlu'nun vatandaşlarla tokalaşmak isterken polislerin araya girdiğini ifade eden Karataş, partililerin de olaya dahil olmasıyla arbede çıktığını dile getirdi. Karataş, "Tartışmanın büyümesi üzerine koruma ekibinden olduğunu düşündüğüm polislerden biri silahını çıkartarak havaya ateş etti" diye konuştu.