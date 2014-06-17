T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ekmeleddin İhsanoğlu'na dünden beri ulaşılamıyor

CHP ve MHP'nin çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu'nun dün sabahtan beri evine gelmediği öğrenildi

17 Haziran 2014 20:24

CHP ve MHP’nin cumhurbaşkanlığı ‘çatı adayı’ olarak açıkladığı Ekmeleddin İhsanoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından isminin açıklandığı toplantı sonrası ortadan kayboldu. 

Radikal'de yer alan habere göre, basın mensupları, dünkü açıklamanın ardından Ekmeleddin İhsanoğlu’nun Sarıyer Yeniköy’deki evinin önünde adeta kamp kurdu. Ancak İhsanoğlu'ndan hiç bir haber alınamadı.

İhsanoğlu’nun nerede olduğu konusunda bilgi verilmezken, dün sabah 09.30’da evinden ayrıldığı, o saatten beri de evine gelmediği öğrenildi. 

İhsanoğlu’nun isminin açıklanmasının ardından Yeniköy'deki komşularının pencerelerine Atatürk posterli Türk bayrağı astıkları görüldü.

ETİKETLER

ekmeleddin ihsanoğlucumhurbaşkanlığıçatı adaykayıpulaşılamıyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24