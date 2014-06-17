Ekmeleddin İhsanoğlu'na dünden beri ulaşılamıyor

CHP ve MHP’nin cumhurbaşkanlığı ‘çatı adayı’ olarak açıkladığı Ekmeleddin İhsanoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından isminin açıklandığı toplantı sonrası ortadan kayboldu.

Radikal'de yer alan habere göre, basın mensupları, dünkü açıklamanın ardından Ekmeleddin İhsanoğlu’nun Sarıyer Yeniköy’deki evinin önünde adeta kamp kurdu. Ancak İhsanoğlu'ndan hiç bir haber alınamadı.

İhsanoğlu’nun nerede olduğu konusunda bilgi verilmezken, dün sabah 09.30’da evinden ayrıldığı, o saatten beri de evine gelmediği öğrenildi.

İhsanoğlu’nun isminin açıklanmasının ardından Yeniköy'deki komşularının pencerelerine Atatürk posterli Türk bayrağı astıkları görüldü.