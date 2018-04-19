Ekmeleddin İhsanoğlu yanıtladı; 2014'te kendisine "Nankör" diyen Erdoğan'a oy verecek mi?

Cumhurbaşkanının ilk kez halk oylaması ile seçildiği 2014 yılında CHP ile MHP'nin "çatı aday" olarak gösterdiği MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, dün (18 Nisan 2018) alınan "erken seçim" kararına ilişkin olarak ilk kez açıklama yaptı. 2014'te dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'a karşı yarışan İhsanoğlu, 24 Haziran 2018'de yapılacak seçimlerde "parti disiplinine uyacağını" söyledi.

Erdoğan, 2014 yılında İhsanoğlu'na "Eeeey Ekmeleddin senin ne olduğunu iyi biliriz. 8 yıl monşerlik yaptı. Emanete ihanet etti. İsrail'in zulmune göz yumdu. Nankörlük yaptı. Gözüne dizine dursun" diye seslenmişti.

Odatv'den Caner Taşpınar'a konuşan İhsanoğlu'na, Erdoğan'a oy verip vermeyeceği soruldu. Bunun üzerine “Cumhurbaşkanlığı seçimi bittikten sonra bu konularda konuşmama kararı almış idim" diyen İhsanoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Partiye davet edildim. Partiye katıldım, partinin milletvekili olarak parti disiplinine uymaktayım. O bakımdan, burada parti hangi tercihi yapıyorsa, ona ben katılıyorum."

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimlerin, "Olumsuz gelişmeler olabilir" uyarısıyla 26 Ağustos 2018'e çekilmesini önermişti. İlk etapta yorum yapmaktan kaçınan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ertesi gün (18 Nisan 2018) Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından teklifi kabul ettiklerini açıklamış, seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurmuştu.

