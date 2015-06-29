Ekmeleddin İhsanoğlu HDP'yle, Dengir Mir Mehmet Fırat da MHP'yle görüşmeyecek

MHP'nin TBMM Başkan adayı Ekmeleddin İhsanoğlu ve HDP’nin TBMM Başkan adayı Dengir Mir Mehmet Fırat, bugün destek turlarına başlayacak.

AKP'yi ve CHP'yi de ziyaret edecek olan İhsanoğlu'nun HDP'yi ziyaret etmesi beklenmiyor. Fırat’ın da, "başkan adayları HDP’yi ziyaret eden partilere" ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi. İlk ziyaretini CHP’ye yapacak olan Fırat’ın MHP ile görüşmesi ise beklenmiyor.

MHP ile görüşmeyeceklerini belirtip HDP’yi yok saydıklarını söyleyen MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye tepki gösteren İdris Baluken, "6 milyon oyu yok hükmünde saymak her siyasetçinin harcı değil. Birçok devletten daha büyük bir nüfus ve yok hükmünde. Vallahi Bravo. Ayakları yere basan realist siyaset budur işte" demişti.