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Politika

Ekmeleddin İhsanoğlu Etiler'de ortaya çıktı: Ekmek için değil et için Nusret

Köşk seçimlerinden sonra sessizliğe bürünen Ekmeleddin İhsanoğlu, 'Ekmek için Ekmeleddin' sloganıyla hafızalarda yer edinmişti

17 Kasım 2014 10:34

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra hemen hemen hiçbir yerde görülmeyen Ekmeleddin İhsanoğlu, Etiler'de bir lokantada yemek yedi.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın rakibi olan ve "Ekmek için Ekmeleddin" sloganıyla hafızalarda yer eden Ekmeleddin İhsanoğlu, Nusret'e gitti. 

 

'Ekmek için değil et için Nusret' 

 

Nusret Lokantası'nın sahibi Nusret Gökçe, Instagram'da Ekmeleddin İhsanoğlu'nun yemekteki fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına bir de not düşen Gökçe,  "Ekmek için değil et için NUSRET" dedi.

 

 

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