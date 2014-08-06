Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Bize kendince üslup dersi veren Ekmel, gitsin o dersi Pensilvanya'daki hocasına versin" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası kapsamında Aydın Adnan Menderes Bulvarı'nda düzenlenen mitingde, vatandaşlara hitap etti.



Menderes'in, Aydın'dan yola çıkarak kutlu bir mücadele başlattığını, çok kısa sürede milletin sevgilisi olduğunu kaydeden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: "Bu CHP, İnönü, 'Adnan Menderes'i alt etmek için öyle bir profil bulayım ki' dedi, aynen bugünkü CHP'nin yaptığı gibi, 'Dindar olsun, profesör olsun, bir kaç yabancı dil bilen olsun'. Kim? Şemsettin Günaltay olsun. Şemsettin Günaltay'ı o zaman Menderes'in karşısına çıkardılar. Aynen sıfatlar bugünkü Sayın Ekmel'in sıfatları gibi. Menderes açık ara seçimi kazandı. Yani Şemsettin Günaltay'ın profluğu, üç dil bilmesi, dindar olması filan Menderes'in karşısında tutmadı. Niye? Halkın iradesi, milli iradesi farklıydı."

Halk istismara gelmez, halka yalan söylemeyeceksin, dürüst olacaksın. Tabii bilmiyorum bugün arkadaşlar sizlere, çakma Kemal'in genel müdür olduğu zaman SSK Genel Müdürüyken, Okmeydanı ve Samatya SSK Hastanesi'nde olanları izlediniz mi? Başarılı genel müdür değil mi? Benim vatandaşım, 92-98 arasında ne çileler çekti, kuyruklarda nasıl bekletildi? Sağlam girseniz hasta çıkarsınız. Ama artık o günün hastaneleri yok, artık biz modern dünyanın sahip olduğu hastanelere sahibiz."

"Bunlar darbeci"



"Bunlar darbeci. Şimdi yine bir araya geldiler. CHP, MHP, Pensilvanya. O zaman düzmece mahkemeler kurdular, yargılayıp idam ettiler. Biliyor musunuz Gezi olaylarında da aynı şeyi yapacaklardı. 17 Aralık'ta, 25 Aralık'ta aynı şeyi yapacaklardı. Yine düzmece bir paralel yargı çıktı ortaya. Benimle ilgili ne diyorlar tutanaklarda, 'Dönemin başbakanı' diyorlar. 'Dönemin başbakanı'... Kararı vermişler, işi bitirmişler, yargısız infaz. Aynen Menderes ile ilgili yaptıkları gibi. Darağacı hazır. Öbür tarafta güya yargı. Ama ne oldu? Milli irade sağlam çıktı, milli irade müsaade etmedi."

'Reklam filmimizi yasakladılar'

Halka, ''Bizim yeni reklam filmimizi izlediniz mi?'' diye soran Erdoğan, ''Nasıl buldunuz? Güzel mi? Cumhurbaşkanlığı forsunu kim inşa ediyor? Millet. Millet, devletin yıldızlarını getiriyor. 16 yıldız. 'Allah'ın izniyle 10 Ağustos'ta millet, Türkiye'nin gücüne güç katıyor. MHP, filmdeki ezan sesinden, seccadeden, duadan rahatsız olmuş. Belge yanımda, akşam biliyorsunuz televizyon programında da gösterdim.



Ezandan rahatsız oluyor. Seccadedeki o hanım kardeşimin namaz kılmasından rahatsız oluyor. Bununla ilgili Yüksek Seçim Kuruluna müracaat ederek 'bunu yapamazsın' diyor. Yüksek Seçim Kurulu da 6'ya 4 oy çokluğuyla onların isteği istikametinde karar veriyor. Reklam filmimiz yasaklanmış.''

'Bu monşer aday bize üslup dersi vermeye kalkıyor'

Erdoğan, "Bu monşer aday birkaç gündür kendince bize uslüp dersi vermeye kalkıyor, kendince nezaketten falan bahsediyor, ancak kendisini piyasaya sürenlerin yani efendilerinin diline, uslübüna, edep, adap dışı konuşmalarına bakmıyor" dedi.

Erdoğan, şunları kaydetti: "Pensilivanya. Bu Ekmel'i tezgaha sürenlerin başında o var. Aylardır sesi, soluğu kesilmişti. 30 Mart'ta milletin kendisinden nasıl nefret ettiğini görünce dizlerinin bağı çözüldü, dili kilitlendi. Önceki gün çıkmış bir kez daha beddua etmiş. Ağıza alınmayacak ifadeler, denge bozulmuş. Hocayım iddiasındaki bir kişinin, bunların bırakın insanım iddiasındaki birisine yakışmayacak edep dışı, adap dışı hezeyanlar... Bize kendince üslup dersi veren Ekmel, gitsin o dersi Pensilvanya'daki hocasına versin."

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, ''Bir genel başkana, Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı'na küfretmek yakışır mı? Bununla kalmıyor, millete de küfrediyor. Bunlarda seviye diye bir şey yok. Kendi dar muhayyilesi ile yerlerde dolaşan edebiyle, milletin adayına, milletin adayı kavramına, aslında bizzat milletin kendisine hakaret ediyor. Eğer Ekmel de ders verecek kapasite varsa gitsin ikinci efendisi CHP Genel Müdürüne uslup dersi, edep dersi versin'' dedi.