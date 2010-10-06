Ekmekten çıkan metal damağını parçaladı

T24- Antalya'da marketten aldığı ekmeğin içinden çıkan metal parçası bir kadıın dişlerini kırdı. Kadın ekmeği satan ve üretici firma hakkında şikayetçi oldu.



Antalya'nın merkez Kepez İlçesi'nde oturan ev hanımı Özlem Namal (29), geçen 30 Eylül günü Sakarya Bulvarı'ndaki bir zincir market şubesinden aldığı ekmekle evde sandviç yaptı.



Sandviçi ısırdığında, ekmeğin içerisinde bulunduğu iddia edilen, hamur kesmekte kullanılan bıçak ucuna benzer metal parçası ile 2 dişi kırılan ve damağı parçalanan Namal, bir anda ağzı kanla dolunca acı ve korkuyla baygınlık geçirdi.



Yakınları tarafından götürüldüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk tedavisi yapılan Namal, sol üst çenesindeki 2 dişinin kırıldığını ve damağının yarıldığını öğrendi.



Acil Servis doktorlarının ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Antalya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne giden Özlem Namal'ın sol üst damağındaki 6 ve 7'nci dişlerinin hasar gördüğü doktorları tarafından tespit edildi.



1 Ekim günü Adli Tıp Kurumu'ndan da 'Basit tıbbi müdahale ile giderilemez nitelikte tahribata uğradığını' gösterir rapor alan Namal, ekmeği satan market ve üreten fırın hakkında polis merkezinde şikayetçi oldu, ardından da Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.



"Acıdan gözlerim karardı"

Olay anını anlatırken bile zorlandığını söyleyen Özlem Namal, "Marketten aldığım ekmekle eve geldim ve ekmeğin arasına peynir, domates biber koyarak sandviç yaptım. İki ya da üçüncü ısırıktan sonrasını hatırlamıyorum. Ağzım birden kanla doldu, acıdan gözlerim karardı" dedi.



Tedavisinin ardından eve geldiğini ve ekmekle birlikte içinden çıkan yaklaşık 3 santim uzunluğundaki metal parçayı alarak markete götürdüğünü belirten Namal, "Başımdan geçen olayı anlattım. Hiç bir yetkili benimle ilgilenmedi. 'Bizim ekmeğimizde böyle bir şey çıkmaz' dediler. Ben de hemen karakola başvuruda bulundum. İfademi alan polisler bile bu işe şaşırdı" diye konuştu.



Fırından gelen ilginç cevap

Market çalışanlarının durumu ilettiği ekmeği üreten fırından 1 gün sonra haber geldiğini belirten Namal, fırıncıların "Makinelerimizi kontrol ettik, eksik parçamız yok" diye cevap verdiğini söyledi.



Olaydan yarım saat önce marketten ekmek aldığını gösteren alışveriş fişini ve Adli Tıp Kurumu raporlarını da savcılığa delil olarak sunan Özlem Namal, market yetkilileri ve fırın işletmecisinin 'taksirle yaralama" suçundan yargılanmaları gerektiğini savundu.



Namal, "Ekmekten çıkan metal parçayı, pişen ekmekten ayırmak mümkün değil, birbirine yapışarak bütünleşmişler. Bu metal, o ekmekten çıktı" dedi.



