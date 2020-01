Ekmekteki tuz oranı azaltılacak, kurala uymayan fırına ceza verilecek

Ekmek üretiminde 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak olan yeni değişiklikle 300 gram ekmekte en fazla 1 gram tuz olacak. Yapılan bilimsel araştırmalar tuzun günde 1 gram azaltılması ile inmeye bağlı ölümlerin yüzde 5, kalp krizine bağlı ölümlerin ise yüzde 3 azalacağını belirtiyor. Uzmanlar ekmekteki bu girişimin bu açıdan umut verici olduğunu ve Türkiye'de de etkili olacağını söylüyor.

Dünya Tuza Dikkat haftası sebebiyle Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği ile Türk Nöroloji Derneği düzenledikleri basın toplantısıyla tuz tüketimi ve hipertansiyon hastalığına dikkat çekti.

Toplantıya Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Şehsuvar Ertürk, Hacettepe Üniversitesi'nden iç hastalıkları ve nefroloji uzmanı Prof. Dr. Mustafa Arıcı ve Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şerefnur Öztürk katıldı.

Ekmekteki tuz oranı azaltılıyor

Uzmanlar Sağlık Bakanlığı önderliğinde başlatılan "ekmekte tuz oranının azaltılmasını" önemli bir adım olarak değerlendirdi. Bazı fırınlarda uygulanmaya başlayan ve en geç 1 Temmuz 2012'de bütün fırınlarda yapılacak olan uygulamaya göre artık ekmeklerde daha az tuz olacak ve 300 gram ekmekte en fazla 1 gram tuz olacak. Eskiden ise ekmekten alınan tuz miktarı günlük ihtiyacın önemli bir kısmını karşılıyordu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre günde 5.8 gramdan daha fazla tuz tüketilmemeli. Türkiye'de ise günde 18.04 gram yani maksimum sınırın 3 katından daha fazla oranda tuz tüketiliyor. Bu da birçok insanın her an inme ve kalp krizi ile karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor.

Toplantıda konuşan Prof. Dr. Şehsuvar Ertürk tuzun 1 gram azaltılmasının inmeye bağlı ölümleri yüzde 5, kalp krizine bağlı ölümleri ise yüzde 3 azaltacağına dikkat çekti. Prof. Dr. Ertürk tuzun 6 gram azaltılması ise inmeye bağlı ölümlerde yüzde 23, kalp krizine bağlı ölümlerde yüzde 16'lık bir azalma sağlayacağını öngördüklerini belirtti.

DSÖ'nün dünyada, Sağlık Bakanlığı'nın da Türkiye'de yaptığı araştırma sonuçlarını açıklayan Prof. Dr. Mustafa Arıcı hipertansiyonun dünyada ve Türkiye'de önde gelen ölüm nedenleri içinde 1. sırada olduğunu açıkladı.

3 gram tuz 80 bin kişiyi kurtarır

- Dünyada erken ölümlerin 7.6 milyonu toplamın yüzde 13.5'i

- Dünyada hastalıklara bağlı ölüm ve maluliyetlerin 92 milyonu yani toplamın yüzde 6'sı

- İnmelerin yüzde 54'ü

- Koroner kalp hastalıklarının yüzde 47'si yüksek kan basıncına bağlıdır.

Yapılan bir araştırma ABD'de sigarayı bırakarak ve bütün hipertansiflere ilaç vererek 80 bin kişinin hayatının kurtulabileceğini ortaya koyuyor. Ancak sadece tuzu günde 3 gram azaltarak da ABD'de 80 bin kişinin ölümü engellenebiliyor.

Türkiye'de 108 bin kişinin ölümü önlenebilir

Sağlık Bakanlığı'nın 2004 yılında yaptığı "Türkiye Hastalık Yükü Çalışması"na göre her yıl hipertansiyon sebebiyle 47.643 erkek, 60.825 kadın hayatını kaybediyor. Toplamda 108.468 kişi yaşam tarzı değiştirilerek önlenebilir bir rahatsızlık olan hipertansiyon sebebiyle hayatını kaybediyor.

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şerefnur Öztürk 18 yaş üstü her 3 kişiden 1'inin hipertansif olduğunu ve her 45 saniyede 1 kişinin inme geçirdiğini, her 3 dakikada 1 kişinin de inmeden kaybedildiğini açıkladı. Prof. Dr. Öztürk insanların tuzu azaltmak, sigarayı bırakmak, gibi yaşam tarzında yapacakları küçük değişikliklerle daha uzun ömürlü ve sağlıklı olabileceklerine dikkat çekti.